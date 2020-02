Yhteydenottoja terveydenhoitoon paljon – moni suomalainen epäilee saaneensa koronaviruksen

Koronaviruksen leviäminen maailmalla ja tuore tartunta suomalaisnaisella ovat saaneet monet Suomessa epäilemään, että heillä on koronaviruksen tartunta. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin Husiin on tullut torstaina "hurja määrä" soittoja ihmisiltä, jotka pelkäävät saaneensa koronatartunnan, kertoi infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Husista.

– Vähän ollaan jo hysterian puolella. Epäilyjä tartunnasta on ihmisillä nyt paljon. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että jokainen flunssa oletetaan nyt koronavirukseksi.

Järvinen totesi silti, että taudin kansainvälinen leviäminen on huolestuttavaa.

– Mutta ainakaan meidän tiedossamme olevan tilanteen mukaan koronavirus ei nyt Suomessa leviä.

Ylilääkäri korosti, että tartunnan saanut suomalaisnainen ei ollut Italiasta saapuessaan vielä "kovin oireinen".

– Virusta erittyy tartunnan saaneen ihmisen hengityksestä jo ennen hänen oireidensa alkamista, mutta tartuttavuus on vähäisempää kuin oireisella. Lähikontaktit on mahdollista tartuttaa ennen omien oireiden alkamista.

Potilas hyväkuntoinen ja kuumeeton

Koronaviruksen tartunnan saanut suomalainen nainen on hyväkuntoinen ja kuumeeton, Järvinen kertoi STT:lle torstaina päivällä.

Nainen on Husin osastohoidossa Helsingissä alipainehuoneessa, jossa on suljettu ilmastointi.

Lisäksi kotikaranteenissa on kaksi ihmistä, jotka olivat olleet kontaktissa tartunnan saaneen suomalaisnaisen kanssa Italian-matkalla.

– Nämä kaksi ovat kotikaranteenissa niin kauan kuin on tarvis. Paikalliset terveysviranomaiset tulevat seuraamaan näiden kahden vointia päivittäin. Jos jommallakummalla heistä todetaan koronatartunta, sairastuneen sijoituspaikka ratkaistaan hänen kuntonsa mukaan, Järvinen täydensi.

– En näe mitään periaatteellista syytä sille, että tartunnan saaneita potilaita voitaisi hoitaa lievissä sairaustapauksissa heidän kotonaan. Tosin tässä joudumme miettimään lisäksi eristämisen.

Tiukka eristys nyt kaiken varalta

Järvinen muistutti, että koronavirus leviää pisaratartuntana, mitä ilmeisimmin ei siis ilmastoinnin kautta.

– Sikäli nyt Husissa olevan potilaan hoidossa ei tarvittaisi erillistä, suljettua ilmastointia. Mutta koska kyseessä on uusi tauti ja pyrimme vähentämään pois kaikki tartunnan mahdollisuudet, tämä potilas sijoitettiin huoneeseen, jossa on oma ilmanvaihto. Ilmanvaihdon osuus tällaisen pisaratartuntana leviävän sairauden leviämisessä on kyllä käytännössä nolla, eli sitä ei tarvitse miettiä.

Jos koronavirus pääsee Suomessa epidemiaksi, näin tehokas eristäminen sairaaloissa ei ole enää järkevää.

– Silloin tauti leviäisi jo esimerkiksi yleisissä kulkuneuvoissa ja työpaikoilla.

Pikalääkettä tuskin löytyy

Koronavirukseen ei ole luvassa rokotetta vielä lähiaikoina, eikä sairauteen ole myöskään varsinaista lääkitystä. Hoito on tästä syystä oireenmukaista.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan koronatartunnan hoitoon on paikoin kokeiltu esimerkiksi hiv-lääkkeen ja influenssalääkkeen yhdistelmää.

Järvinen ei ole toiveikas jonkinlaisen yllätyslääkkeen keksimisen tai löytämisen mahdollisuudesta. Ylilääkäri korostaa, että kyseinen lääkeyhdistelmä on ollut vain kontrolloimaton koe.

– Ei siis voida tietää, muuttuiko potilaan tila paremmaksi näiden lääkkeiden takia vai jopa koelääkityksestä huolimatta. Tässä on syytä pitää mielessä sekin, että virustaudit ovat yleensä itsestään parantuvia sairauksia.