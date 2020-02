Valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen haluaa Suomeen lisää kyberteollisuutta, koska luotettavan maan maine luo kysyntää

Kyberturvallisuus saadaan ensimmäistä kertaa yksiin käsiin, kun Suomi saa oman kyberturvallisuusjohtajansa. Hallitus nimitti torstaina tehtävään Rauli Paanasen, joka on aiemmin toiminut Kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen osastopäällikkönä. Liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osastolle sijoittuvan Paanasen vastuulla on pysyä kartalla lukuisista eri kyberhankkeista.

Aloitat huhtikuun alussa kyberturvallisuusjohtajana ja kannat vastuuta Suomen varautumisesta yhä vakavampiin kyberuhkiin? Mihin tartut työssäsi ensimmäisenä?

Tehtävä on kyberturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua ja varautumisen yhteensovittamista. Tavoitteena on tehdä Suomea turvallisemmaksi. Tämä on yhteistyötä, eikä missään nimessä yhden ihmisen homma. Mukana ovat elinkeinoelämä, järjestöt, virastot ja kansalaiset. Pidemmällä tähtäimellä tehtävänä on kehittämisohjelma, johon kerätään kaikilta toimijoilta näkemyksiä. Aloitan kyberturvallisuuden kehittämisohjelman laatimisen välittömästi. Se on tärkein työ, sillä se meiltä on puuttunut. Sen valmistelu tehdään yhteistyössä kaikkien kanssa.

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin mielestä Suomesta ja Euroopasta pitää rakentaa kyberomavarainen. Minkälainen osaaminen tai toiminta on mielestäsi pidettävä kansallisissa käsissä?

EU-komissiohan puhuu jo paljon eurooppalaisen kyberteollisuuden puolesta. Yksi kyberturvallisuusstrategian painopiste on suomalaisen kyberteollisuuden ja yritystoiminnan kasvattaminen. Suomalaista kyberteollisuutta on jo valtavasti, mutta sitä tarvitaan lisää ja sille on kysyntää. Me näyttäydymme kyberturvallisuuskentässä luotettavana ja puolueettomana maana. On vielä vaikeaa sanoa, mikä yksittäinen asia olisi tärkeää säilyttää Suomessa.

Suomi tekee yhteistyötä kyberturvallisuudessa varsinkin EU-maiden ja Naton kanssa. Mikä merkitys kansainvälisellä yhteistyöllä on Suomelle?

Kansainvälinen työ on erittäin suuressa roolissa turvallisuuskentässä. Suomen kyberturvallisuuskeskus vaihtaa jatkuvasti tietoa EU-maiden kanssa erilaisista tapahtumista, joita on ollut Euroopassa tai ympäri maailmaa. Me saamme tietoa, jolloin pystymme turvaamaan Suomea omalta osaltamme.

Kuinka vakava uhka vieraan valtion tekemät kyberiskut ovat Suomelle?

Ne ovat varmaan uhka ihan jokaiselle valtiolle, jos vieras valtio tällaista tekee.

Kuuluuko kyberturvallisuusjohtajan tontille myös kyberpuolustusta?

Kyberpuolustus kuuluu Puolustusvoimille. Kehittämisohjelmassa mukana ovat elinkeinoelämä, viranomaiset, järjestöt ja kansalaiset eli ilman muuta myös Puolustusvoimat. Teemme siis kaikki yhteistyötä ja mietimme kyberturvallisuutta yhteisenä asiana.

Tietoverkkojen kuuma kysymys ovat 5g-verkot. Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper on kuvaillut Huaweita Kiinan tiedustelun Troijan hevoseksi, jota maa käyttää soluttautuakseen lännen viestintäjärjestelmiin. Huawei on kiistänyt väitteet. Miten Suomi suhtautuu kiinalaisyhtiöön?

Tehtävä alkaa 1.4. eli en ota tähän vielä kantaa.

Suomalaisoperaattorit käyttävät Huawein laitteita ja palveluita verkoissaan. Miten varmistetaan, ettei ongelmia synny?

Meillä teleoperaattorit ovat velvoitettuja huolehtimaan televerkoista ja niiden turvallisuudesta. Lain mukaan teleoperaattorit huolehtivat laitteiden turvallisuudesta ja Traficom on teleyrityksiä valvova viranomainen. Jo liiketoiminnallisesti yritykselle on parempi, että verkossa on useamman yrityksen laitekantaa.

Mitä tavallisen ihmisen on hyvä muistaa, kun yhä useampi kodin laite on kytkettynä nettiin?

Kannattaa miettiä omaa käyttäytymistä eli sitä, mitä klikkaa ja asentaa laitteelle sekä huolehtia laitteiden tietoturvallisuudesta eli päivityksistä. Kannattaa seurata mediasta uutisia haavoittuvuuksista, jotta osaa pitää huolta omasta tietoturvallisuudesta. Kyberturvallisuus on meidän kaikkien asia.