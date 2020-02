Ex-poliisijohtaja Aarniolle ja ex-jengipomo Vilhuselle syytteet vuosien takaisesta palkkamurhasta

Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota ja entistä liivijengipomoa Keijo Vilhusta vastaan on nostettu murhasyytteet. Syytteet liittyvät palkkamurhaan, joka tapahtui Helsingin Vuosaaressa vuonna 2003. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on tänään päättänyt nostaa syytteet.

Murhattu oli ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal. Murhasta on tuomittu aiemmin kolme suomalaista ja murhan ruotsalainen tilaaja.

Aarnion osalta on epäilty, että hän olisi laiminlyönyt estää etukäteen tapahtuvaksi tietämäänsä murhan, vaikka hänellä olisi ollut sen estämiseen erityinen velvollisuus, syyttäjä kertoo tiedotteessa.

Jos poliisi tietää murhasta ja jättää sen estämättä, seuraa siitä elinkautinen vankeusrangaistus murhasta.

Vilhusen on epäilty osallistuneen murhaan yhtenä tekijänä.

Sekä Aarnio että Vilhunen ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Ünsal oli vienyt kaveriltaan rahaa Tukholman Arlandan lentokentän vuoden 2002 rahakuljetusryöstön saaliista ja päässyt sittemmin todistajansuojeluohjelmaan. Hän irtautui kuitenkin todistajansuojeluohjelmasta ja saapui Suomeen tapaamaan lapsuudenystäväänsä. Lopulta Ünsal murhattiin Vuosaaressa ryyppyillan päätteeksi.

Molemmilla jo kymmenen vuoden tuomiot

Jari Aarnio on tuomittu muun muassa törkeistä huume- ja virkarikoksista kymmenen vuoden vankeuteen. Korkein oikeus ei ole ottanut juttua käsittelyyn, joten hovioikeuden tuomio on lainvoimainen. Aarniolla on myös kolmen vuoden lainvoimainen vankeustuomio rikoksista, jotka kytkeytyvät poliisille laitteita toimittaneeseen seurantalaiteyhtiöön.

Lisäksi Aarnio on syytettynä Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnan järjestämiseen ja valvontaan liittyvässä jutussa, jossa on syytteessä ja epäiltynä muun muassa poliisin entistä ja nykyistä korkeaa johtoa. Käräjäoikeus on hylännyt syytteet, mutta Helsingin hovioikeus on myöntänyt jatkokäsittelyluvan.

Vilhunen on tuomittu kymmenen vuoden vankeuteen törkeistä huumerikoksista samassa jutussa Aarnion kanssa. Lisäksi hän on saanut neljän kuukauden vankeustuomion kiristyksestä. Vilhunen on aiemmin ollut yksi United Brotherhood -liivijengin johtohahmoista.