Fasistikommentteja Virossa lausuneen Jalosen matkakuluja maksoi nuorisojärjestön piirihallitus

PS-Nuorten toisen varapuheenjohtajan paikalta fasistipuheidensa jälkeen eronnut Toni Jalonen kertoo STT:lle, että Satakunnan PS-Nuorten piirihallitus maksoi Jalosen ja neljän muun matkan Viron itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen. Jalosen mukaan kyse ei ollut piirin virallisesta matkasta Etnofutur IV -konferenssiin.

– Päätettiin, että maksetaan maksimissaan viiden piirijäsenen matkat itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen. Sitten oli vapaaehtoinen osallistuminen, jos halusi tulla Etnofuturiin, mutta se ei ollut piirin virallinen matka siihen tapahtumaan, Jalonen sanoo.

Jalosen mukaan matka on maksettu osin myös omalla rahalla. Jaloselle ei ole hänen mukaansa maksettu matkoja PS-Nuorten varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Mitään korvauksia Jaloselle ei hänen mukaansa maksettu siitä, että hän meni puhumaan konferenssiin.

Piiri maksoi Jalosen mukaan myös kolmannen varapuheenjohtajan tehtävästä alkuviikosta eronneen Tomer Sourannon matkan.

STT:n perjantaina tavoittama PS-Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen ei kommentoinut matkan rahoitusta.

– Nyt en osaa tässä vaiheessa kommentoida asiaa, Kinnunen sanoi.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroosin korviin ei ole aiemmin tullut tietoa siitä, että PS-Nuorten Satakunnan piiri olisi rahoittanut Viron matkaa. Hän kokee kuitenkin edellä mainitun rahoituskuvion olevan ongelmallinen.

– Tuohan kuulostaa sellaiselta asialta, että ilman muuta nuorisojärjestön pitäisi piirijärjestön kanssa selvittää, onko rahat käytetty asiallisesti ja onko tällaista toimintaa syytä rahoittaa, Grönroos arvioi STT:lle perjantaina.

Nuorisojärjestön toiminta nousi alkuviikosta tapetille Jalosen viikonloppuna esittämien fasistikommenttien takia.

Tallinnassa pidetyssä tapahtumassa Jalonen esitti kannanoton, jonka mukaan hän on etnonationalisti ja fasisti. Hän kommentoi maanantaina STT:lle, ettei aio perääntyä lausunnostaan. Jalonen sanoi identifioituvansa fasistiksi "siinä mielessä, miten sen itse kokee".

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt PS-Nuorille selvityspyynnön Jalosen esiintymisestä Virossa. Ministeriö haluaa muun muassa tietää, osallistuiko Jalonen Tallinnassa pidettyyn tapahtumaan yksityishenkilönä vai nuorisojärjestön edustajana ja maksettiinko hänelle järjestön varoista matkakuluja.

Kinnunen ei halunnut perjantaina kommentoida ministeriön selvityspyyntöä STT:lle.

– Vastataan selvityspyyntöön normaalin protokollan mukaan mahdollisimman nopeasti OKM:lle. Ei lähdetä sitä kommentoimaan. Se on OKM:n lähettämä selvityspyyntö, me vastaamme OKM:lle.

Jalonen kertoi torstaina STT:lle olleensa Etnofutur IV -konferenssissa yksityishenkilönä, eikä hän edustanut mitään järjestöä.

– Ihan niin kuin Asseri Kinnunen sanoi julkisuuteen, en ollut järjestön edustaja siellä. Menin yksityishenkilönä, Jalonen kertoo STT:lle.

Järjestäjä oli kysynyt Jaloselta, missä järjestössä hän toimii, jolloin Jalonen mainitsi Perussuomalaiset ja Suomen Sisun.

– Muistaakseni siinä (tapahtuman ohjelmassa) luki Perussuomalaisten jäsen ja Suomen Sisun jäsen.

– Toki sitten puheessani sanoin olevani Sisun jäsen ja Nuorten varapuheenjohtaja, koska varapuheenjohtajuus liittyi puheeseeni. Olisi ollut hassua olla sanomatta, kun omasta urastani kerroin, mutta en ollut virallisesti PS-Nuorten edustajana.

Myös PS-Nuorten Kinnunen kertoi tiistaina Ylen A-studiossa Jalosen olleen konferenssissa yksityishenkilönä. Järjestön edustajaa ei ollut hänen mukaansa paikalle lähetetty.

Jalosen fasistikommentin hän mielsi A-studiossa ”typeräksi lausunnoksi”.

– Perussuomalaiset Nuoret on kansallismielinen nuorisojärjestö, ei fasistinen järjestö. Minun mielestäni tuollainen puhe ja ajatus ei kuulu perussuomalaisiin nuoriin, eikä suomalaiseen politiikkaan, Kinnunen linjasi Ylellä.

Kinnunen totesi perjantaina STT:lle lyhyesti, että Jaloselle on lähetetty selvityspyyntö ja että käsittelyprosessi Jalosen järjestöjäsenyydestä on käynnissä.

Jalonen kertoo, ettei hänellä ole aikomusta nyt erota PS-Nuorista tai Perussuomalaisista ja hän jatkaisi mielellään molemmissa jäsenenä. Hänen mukaansa häneltä ei ole erikseen vaadittu eroa kummaltakaan suunnalta.

Puolueen jäsenyys riippuu puoluehallituksesta, jolle Jalonen kertoo antaneensa vastauksen heidän selvityspyyntöönsä. Nyt hän odottaa puoluehallituksen päätöstä omasta jäsenyydestään. Jalonen toivoo, että varapuheenjohtajan tehtävästä vapaaehtoisesti luopuminen vaikuttaisi päätökseen.

Grönroosin mukaan Jalonen oltaisiin erottamassa puolueesta. Tarkempaa aikataulua tälle hän ei osaa kuitenkaan vielä kertoa.

– Hänen jäsenyydelleen puolueessa ei ole enää edellytyksiä. Se on selvä, Grönroos sanoi perjantaina.

Lauantaina järjestetään PS-Nuorten ylimääräinen kokous, jossa on esillä sääntömuutos, joka muun muassa rajaisi nuorisojärjestön äänivaltaisen jäsenyyden vain emopuolueen jäsenille. Puoluesihteeri Grönroos kertoo, että Perussuomalaiset on ilmaissut nuorisojärjestölle, että puolueen ja järjestön yhteistyön jatkumisen edellytyksenä on, että sääntömuutos tehdään.

Yhteistyön katkaiseminen järjestön kanssa tarkoittaisi myös PS-Nuorten rahoituksen katkaisemista puolueesta käsin ja esimerkiksi Perussuomalaisten nimen sekä logon käytön kieltämistä.

Grönroosin mukaan tarkoitus on sitoa nuorisojärjestön jäsenet puolueeseen ja varmistaa, että järjestön jäsenetkin jakavat perussuomalaiset arvot.

– Siinä olisi tarkempi seula sitten, ettei tällaisia Jalosen tapauksen kaltaisia pääsisi syntymään, Grönroos lisää.

PS-Nuorten puheenjohtaja Kinnunen kertoo seisovansa sääntöuudistuksen takana.

– Tämä on puolueelta tullut vaatimus, ja seison tämän sääntöuudistuksen takana. Uskon, että on ihan mahdollista, että menee läpi.

Jalonen aikoo itsekin osallistua lauantaiseen kokoukseen, jossa hän kertoo äänestävänsä sääntömuutosta vastaan.

– Olisin muuten ollut valmis tuon hyväksymään pitkin hampain, mutta siihen tuli kirjaus alaikäisten äänioikeuden menetyksestä, Jalonen perustelee.

– Se sotii minun mielestäni koko nuorisojärjestön ideaa vastaan. Se on se kirjaus, minkä takia minä vastustan sitä.

Grönroos vahvistaa, että sääntömuutos tosiaan vähentäisi nuorimpien jäsenten oikeuksia.

– Toki siinä se ongelma tulee, että puolueen jäseninä ei voi olla alaikäisiä, niin siinä tapauksessa tässä uudessa systeemissä nuorisojärjestön alaikäiset jäsenet eivät tosiaankaan enää kaikkia samoja oikeuksia saisi, mitä ennen.

Grönroosin mukaan valtaosa nuorisojärjestön jäsenistä on kuitenkin täysi-ikäisiä ja aiemmat oikeudet säilyvät edelleen 18–30-vuotiailla jäsenillä.

Kinnusen mukaan alaikäisten äänioikeuden poistuminen on sääntöuudistuksen valitettavin seuraus. Hän toistaa kuitenkin seisovansa uudistuksen takana.

Puoluesihteeri Grönroos uskoo, että nuorisojärjestön jäsenet ymmärtävät, minkä takia sääntömuutos on tärkeä ja uskoo, että uudet säännöt hyväksytään.