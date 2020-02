Uusi koronavirus voi huolestuttaa, ja se on ihan luonnollista – asiantuntijalääkäri antaa vinkit rauhoittumiseen: "Konkreettiset asiat usein helpottavat oloa"

Uutuus ja tuntemattomuus voivat korostaa uudesta koronaviruksesta tunnettavaa huolta. Huolta voi kuitenkin hillitä ja hallita, sanoo Suomen Mielenterveys ry:n (Mieli) asiantuntijalääkäri Meri Larivaara.

– Tämä on uusi tuntematon uhka. Kun on kyseessä tauti, johon ei ole tautikohtaista lääkettä tai rokotetta, se voi tuntua pelottavalta, Larivaara sanoo.

Huoli koronaviruksesta on näkynyt terveyspalveluihin tulevissa yhteydenotoissa. Keskiviikkona uutisointiin Suomen toisesta koronatapauksesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote) selvitettiin mahdollista tartuntaa. Torstaina sekä Husiin että Essoteen tuli asian tiimoilta kymmeniä huolestuneita yhteydenottoja.

Koronahuoli on näkynyt myös Mielessä. Tammikuun lopulta alkaen, jolloin Suomen ensimmäinen koronatapaus havaittiin matkailijalla Lapissa, järjestön Kriisipuhelimeen on tullut parisenkymmentä yhteydenottoa koronaviruksesta. Lisäksi asiaa on saatettu sivuta myös muissa puheluissa, Larivaara kertoo.

Vielä ei puhuta massiivisista määristä, hän huomauttaa. Tammikuussa soittoja kriisipuhelimeen tuli yli 23 000 kappaletta. Niistä vastattiin noin joka neljänteen eli runsaaseen 5 700:aan.

Uuden uhan riski ylikorostuu herkästi

Viruksen vuoksi Mielen kriisipuhelimeen yhteyttä ottaneet kantavat huolta oman terveytensä ohella läheisistään. Moni on tiedostanut sen, että tauti on riski iäkkäille tai monisairaille.

– Yhteydenottajat ovat myös esittäneet huolta matkustamisen turvallisuudesta. Lisäksi jotkut ovat kertoneet pakonomaisesta tarpeesta seurata asiaan liittyviä uutisia ja vaikeudesta suunnata ajatuksia muualle.

Journalistiikan apulaisprofessori Turo Uskali Jyväskylän yliopistosta sanoo, että pelko uuden uhan edessä on normaali reaktio, mutta hän kehottaa pitämään kiinni suhteellisuudentajusta.

– Kun ihmisillä alkaa pelko herätä, tiedontarve on hirveän suuri ja siihen pitää vastata koko ajan. Elämässä on kuitenkin paljon riskejä koko ajan ja nyt tämä virusriski ylikorostuu, Uskali sanoo.

Asiasta uutisointi ja puhuminen omalla logiikallaan vaikuttavat riskin korostumiseen. Tartunnan saaneiden tai virukseen kuolleiden määrään seuraaminen saa pienetkin luvut vaikuttamaan isolta asialta.

– Ei ole olemassa esimerkiksi reaaliaikaista laskuria liikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista tai kotien vakavista tapaturmista, hän vertaa.

Arjesta kiinni pitäminen hillitsee huolta

Larivaaran mukaan myös rinnastus kausi-influenssaan on osuva.

– Kun kausi-influenssa on tuttu ilmiö, joka tulee joka vuosi, se tuntuu erilaiselta. Siihen ei samalla ahdistuksella silloin reagoida.

Jos uusi koronavirus pelottaa kovasti, Larivaara suosittelee suuntaamaan huomion muualle. Silloin pitäisi muistaa yhteydenpito läheisiin ja rajoittaa omaa uutisseurantaa ja pitää kiinni arkiaktiviteeteista. Asiassa voivat auttaa rentoutumisharjoitukset kotona tai fyysinen aktiivisuus.

– Ei tarvitse olla mitään raskasta. Lenkille lähteminen riittää, että saa tilaa ympärilleen ja ajatuksilleen.

Jos ahdistuneisuus ei helpota, Larivaara kannustaa käyttämään matalan kynnyksen kriisipalveluita. Mielen suomenkielinen kriisipuhelin on ollut helmikuun alusta alkaen auki vuorokauden ympäri.

Uudet kanavat ja keinot muuttavat keskustelun muotoa

Uuden koronaviruksen aiheuttamia epidemioita on julkisuudessa verrattu sars-virukseen ja sikainfluenssaan. Niihin verrattuna uuden koronaviruksen seurannassa korostuvat reaaliaikaisuus ja uudet tiedonvälityskanavat. Nykyään esimerkiksi Facebook-ryhmät, reaaliaikaisuutta korostava Twitter ja lähialueen some-palvelu Jodel saattavat olla ihmisten tietolähteenä. Myös digitaalinen uutismaailma on muuttunut 10 vuodessa.

– Kun tulee kiinnostava uutisaihe, etsitään kaikki mahdolliset kanavat esille, Uskali sanoo.

Apulaisprofessori toivoo, että ihmiset olisivat peruskriittisiä kohtaamansa tiedon suhteen. Hän huomauttaa, että kriisitilanteissa ensitieto on usein epämääräistä tai epäluotettavaa, ja kriisitilanteissa myös huijarit ja hämmentäjät aktivoituvat.

Tutkimustieto ei kuitenkaan voi vielä arvioida ihmisten tietolähteiden käyttöä tai sitä, miten uutismedia on suoriutunut aiempiin terveyskriiseihin, kuten sarsiin tai lintuinfluenssaan verrattuna.

– Akateeminen tutkimus tulee valitettavasti aina vähän viiveellä. Tulokset tiedetään ehkä parin–kolmen vuoden päästä. Esimerkiksi tänä vuonna, kun alan tieteellisiä konferensseja järjestetään, tuodaan yhä uutta tietoa liittyen kymmenen vuoden takaisiin epidemioihin.

Viranomaisille aktiivisuus ja selkeys valtteja

Viranomaisten toimintaa Turo Uskali pitää onnistuneena. Tiedotustilaisuuksien järjestäminen ja rauhallinen sävy kertovat osaltaan aloitteellisuudesta ja tilanteen hallitsemista. Se myös tuo asiantuntijat niin toimittajien kuin kansalaisten saataville.

Viestintää kiittelee myös Meri Larivaara. Hänen mielestään se on ollut asiapitoista ja rauhallista, ja siinä on tuotu esille, mitä ihmiset voivat tehdä tautiriskin pienentämiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut tietoa koronaviruksesta verkkosivustolleen ja maksaa Googlelle tietosivun näkymisestä aihetta käsittelevissä hakukone-etsinnöissä.

– Konkreettiset asiat usein helpottavat oloa. Siinä perusohjeet käsien pesusta tai flunssaisena yskimisestä ja aivastamisesta kertakäyttönenäliinaan sekä hansikkaiden käyttämisestä julkisissa ajoneuvoissa näin talvisin ovat tärkeitä.

Viestintään hän toivoo yleistajuisuutta ja arkitajuisia sanoja. Hän huomauttaa, että varsinkin lapset mutta myöskään kaikki aikuiset eivät välttämättä ymmärrä vieraita käsitteitä.

– Oma poikani kysyi minulta tällä viikolla, mikä paikka se karanteeni on, että onko se talo johon joudutaan.