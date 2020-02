Kohu Mänttä-Vilppulan rakennushankkeesta ei näytä hätkäyttävän Tahkolla ja Luumäellä – "Ei ole ilmennyt mitään sellaista, mistä pitäisi olla huolestunut"

Kohutun italialaisliikemiehen Francesco Osannan suomalaiset yhteistyötahot luottavat kumppaniinsa Mänttä-Vilppulan rakennushankkeen epäselvyyksistä huolimatta. Mänttä-Vilppulan ilmailupuistohankkeen sadanmiljoonan euron rahoituksen lisäksi Osanna neuvottelee yhteensä noin 50 miljoonan euron investoinneista Luumäelle ja Tahkolle.

Useat kuntatalouden asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet Mänttä-Vilppulan hankkeen rahoitusjärjestelyä, ja hankkeesta on jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Luumäen ja Tahkon hankkeiden etenemistä julkinen keskustelu ei ole ainakaan toistaiseksi jarruttanut.

Toisin kuin Mänttä-Vilppulassa, Luumäellä ja Tahkolla kunta ei ole hankkeissa sopimusosapuolena, vaan niistä on neuvoteltu yksityisten matkailuyrittäjien kanssa. Kaikissa hankkeissa yhteys italialaisliikemieheen syntyi Lontoossa järjestetyssä sijoittajatilaisuudessa, jossa Osanna ja suomalaistahot tapasivat toisensa. Tilaisuudessa esiteltiin Suomea sijoituskohteena, ja mukana oli muun muassa Business Finland.

Etelä-Karjalan Luumäellä Francesco Osanna on neuvotellut noin 25 miljoonan euron rahoituksesta isoon matkailuhankkeeseen. Yhteensä kaava sallisi alueella noin sadanmiljoonan euron hankkeen, joka sisältäisi muun muassa kylpylähotellin, sanoo hanketta suunnittelevan Golden Lake Villas -yhtiön toimitusjohtaja Markku Rusanen.

Rusanen sanoo omistavansa alueelta 50 hehtaaria maata, jossa on 1,7 kilometrin rantaviiva ja paljon omarantaisia tontteja.

Hanke on jaksotettu kolmeen osaan, ja Osannan kanssa on neuvoteltu ensimmäisestä osasta. Rusanen ei halua avata rahoitusjärjestelyn yksityiskohtia.

– Meillä on neuvottelut edelleen kesken, ja kaikki on mennyt hyvässä hengessä. Ei minulla ole sen enempää kommentoitavaa, hän sanoo ja vetoaa liikesalaisuuksiin.

Taustoja selvitetty "eri lähteistä"

Rusasen mukaan hankkeessa on selvitetty Osannan ja tämän yritysten taustoja "eri lähteistä" ja Osannan toimintaan on toistaiseksi täysi luottamus.

– Ei ole ilmennyt mitään sellaista, mistä pitäisi olla huolestunut.

Osannan taustat ovat herättäneet kysymyksiä, sillä julkisten tietojen pohjalta hänen liiketoimensa jäävät epäselviksi eikä ole löytynyt projekteja, joita hän olisi vienyt todistettavasti maaliin. Onko teillä tietoa tällaisista projekteista?

– Se pitää kysyä heiltä tarkemmin. Me tiedämme määrättyjä asioita, mutta ne ovat liikesalaisuuksia, Rusanen sanoo.

Hänen mukaansa kevään aikana pitäisi selvitä, eteneekö hanke italialaiskumppanin kanssa.

Osanna ei ole vastannut STT:n haastattelupyyntöihin.

Seura uutisoi ensimmäisenä laajemmin Osannan taustoista. Se löysi italialaisyrittäjän taustalta muun muassa pöytälaatikkoyhtiöitä ja Mussolinin fanikerhon.

Osannan yrityksellä sama osoite kuin Luumäen kunnantalolla

Luumäen kunta ei ole matkailuhankkeessa osapuolena eikä siksi ole selvitellyt Osannan taustoja. Kunnan hallintojohtajan Kaisa Kausto-Uskin mukaan hanketta koskeva kaava on ollut olemassa jo aiemmin ja se on Rusasen yrityksen hallinnassa.

Kunnan johdossa Osanna tunnetaan vuokralaissuhteen kautta. Osanna on vuokrannut kunnalta yhden toimistohuoneen. Tästä syystä Osannan Suomeen perustaman yrityksen Osanna AC I Finlandin osoite on sama kuin Luumäen kunnantalolla.

– Meillä on vuokralaisina parikymmentä eri yritystä kunnan omistamissa tiloissa tässä kunnantalolla. Meidän ainoa suhteemme (Osannaan) on tämä vuokrattu toimistotila, ja siinäkään käsitykseni mukaan ei ole ollut minkäännäköisiä vuokranmaksuongelmia.

Kausto-Uskin mukaan Osannan toimistohuone on ollut käytössä vajaan vuoden verran ja sen vuokra on noin 270 euroa kuussa.

Tahkolle suunnitteilla uusia loma-asuntoja

Kuopion Tahkolla Francesco Osanna on käynyt neuvotteluja noin 20 miljoonan euron matkailuhankkeen rahoituksesta Tahko-Bungalowsin kanssa. Tarkoituksena on purkaa suomalaisyrityksen tonteilla Tahkon keskustassa sijaitsevia vanhoja loma-asuntoja ja rakentaa niiden tilalle uusia.

Tahko-Bungalowsin toimitusjohtajan Jukka Jaakkolan mukaan projekti on asemakaavavaiheessa ja kaavan pitäisi valmistua tämän vuoden aikana. Jaakkola sanoo yrityksen selvittäneen Osannan taustoja kahden suomalaisen asianajotoimiston Evershedsin ja Lexian avulla.

– Kumpikin on ilmoittanut, että mitään epäilyttävää ei ole löytynyt yritysten tai henkilöiden taustoista, Jaakkola sanoo.

Eversheds ja Lexia eivät kommentoineet asiaa STT:lle. Myöskään Jaakkola ei halua avata tarkemmin hankkeen rahoituskuviota.

Kysymyksiä on herättänyt etenkin niin sanottu sulkutili

Mänttä-Vilppulan rakennushankkeessa kysymyksiä on herättänyt etenkin niin sanottu sulkutili, jonne kaupunki on luvannut tallettaa 10 miljoonaa euroa mahdollista sopimusrikkomusta varten. Julkisten sopimusasiakirjojen mukaan lainanantaja voisi kuitenkin käyttää talletusta vakuutena velkarahoitukseen.

Tämä on herättänyt kysymyksiä siitä, voisiko italialainen sopimuskumppani ottaa talletusta vastaan lainaa omaan käyttöönsä.

Osanna on sanonut Helsingin Sanomien haastattelussa, että Tahkon ja Luumäen hankkeiden rahoitusjärjestely olisi pitkälti samankaltainen kuin Mänttä-Vilppulan projektissa. Rahoitus järjesteltäisiin niihinkin luxemburgilaisten rahastojen kautta.

Onko Tahkon hankkeessa neuvoteltu vastaavantyyppisistä järjestelyistä sulkutileineen?

– Mänttä-Vilppulan hanke on ihan erilainen, koska se on julkinen ja kaupungin vetämä. Ei minulla ole tuohon mitään kommentoitavaa. Me emme ole niin pitkällä vielä. Olemme kaupungin asemakaavoitusvaiheessa. Emme vielä tarvitse rahaa rakentamiseen, Jaakkola sanoo.

Jaakkolan mukaan Tahko-Bungalows on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa alueen kaavamuutoksissa ja Tahkon keskustan kehittämisessä. Kaupunki ei kuitenkaan osallistu matkailuhankkeen rahoitukseen. Toistaiseksi mukana ei ole italialaistahon lisäksi muita rahoittajia.

Pitäisikö hankkeen rahoitusta harkita uudelleen julkisuuteen tulleiden tietojen valossa?

– Koko ajan me teemme harkintaa, mutta yritän toimia faktojen enkä pelkästään lehtijuttujen perusteella.

Kuopion kaupunki: "Ihan riittävän monta selvittelevää tahoa"

Kuopion kaupungille ei ole herännyt kysymyksiä tai selvitystarpeita Tahkon matkailuhankkeen rahoituksesta, sanoo Kuopion kaupungin yritysasiamies Unto Juutinen.

– Olemme lähteneet siitä, että tämä on yrittäjän itsensä asia ja me hoidetaan se, mikä meille kuuluu. Tässä taitaa olla ihan riittävän monta selvittelevää tahoa, kun olen vähän julkisuutta seurannut.

Juutisen mukaan asemakaava täytyy laatia alueelle hankkeen rahoituskuviosta riippumatta.

– Ne mökit, mitä siellä on, ovat elinkaarensa lopussa. Maanomistaja Tahko-Bungalows on ollut siellä kymmeniä vuosia, ja heillä on halu purkaa olemassa olevia rakennuksia pois ja rakentaa sinne uusia. Nykyisellä kaavalla sitä ei kannata mennä tekemään. Siinä on aivan liian vähän rakennusoikeutta.

Juutinen ei ota kantaa siihen, onko hankkeen rahoitusjärjestelyllä mitään vaikutusta asemakaavaa koskeviin päätöksiin.

– Sinänsä olisi totta kai ihan hieno juttu, jos ne investoinnit, mitä on suunniteltu, lähtisivät liikkeelle. Katsotaan sitten matkan varrella, tuleeko esiin jotain sellaista, mihin pitää reagoida. Tässä vaiheessa tämä ei aiheuta meillä mitään toimenpiteitä.

Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja ei kertonut, mitä hankkeita Osannalla on meneillään

Myös Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Markus Auvinen vakuutti STT:lle, että Osannan taustat on selvitetty. Hänen mukaansa heillä on selvitys kaikista hankkeista, joissa Osanna on mukana. Kun Auviselta kysyttiin, mistä hankkeista on kysymys, Auvinen vastasi, että on useampia hankkeita.

Hän ei kuitenkaan avannut hankkeita mitenkään.

– Me olemme saaneet tarvittavat tiedot kaikesta, mitä he tekevät ja missä he ovat mukana, mutta nämä eivät ole julkisia. Jos he haluavat pidättää tiedon itsellään siitä, missä he ovat mukana, se on heidän asiansa, Auvinen sanoi.