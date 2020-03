Omakotitalo tulessa Liperin Käsämässä - paikalla useita pelastuslaitoksen yksiköitä

Omakotitalo syttyi palamaan Liperin Käsämässä kello 17:n aikaan. Pelastuslaitos ilmoitti kello 17.30, että noin 250 neliön suuruinen asuinrakennus on täysin tulessa ja sammutustyöt ovat käynnissä.

Tulessa oleva rakennus on Sotkumantiellä.

Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Karjalainen kertoo lisää tietoja kello 18:n jälkeen.