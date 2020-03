Yön uutiskooste: Netanjahu julistautui Israelin vaalien voittajaksi, Wall Streetin kurssit pomppasivat roimasti ylöspäin

Turkin presidentti Erdogan kertoo hylänneensä EU:n miljardin euron tarjouksen

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoo hylänneensä Euroopan unionin miljardin euron lisätukitarjouksen. Tuen tarkoitus oli avustaa maata siirtolaisuuskysymyksessä.

Turkki ja EU solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jossa Turkki sitoutui tehostamaan rajavalvontaansa ja vastaanottamaan Euroopasta palautettavia pakolaisia. Vastineena EU lupasi Turkille muun muassa taloudellista tukea pakolaisista huolehtimiseen.

Turkki ilmoitti viime viikolla avaavansa ovensa, jotta siirtolaiset voisivat lähteä maasta. (Lähde: AFP)

EU:n johtoa tutustuu siirtolaistilanteeseen Kreikan ja Turkin rajalla

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, EU-parlamentin puhemies David Sassoli ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel vierailevat tänään Kreikassa Turkin rajalla.

Von der Leyenin mukaan kolmikko menee Kreikkaan osoittamaan jäsenmaalleen EU:n täyden tuen. Kreikan kohtaama haaste on hänen mukaansa eurooppalainen haaste.

EU:n prioriteettina on von der Leyenin mukaan tarjota Kreikalle ja Bulgarialle kaikki tarvittava tuki käynnissä olevan siirtolaistilanteen ratkaisemiseksi. Tukea annetaan esimerkiksi EU:n rajavalvontaviranomaisen Frontexin kautta tarjoamalla Kreikan viranomaisille varusteita ja työvoimaa.

Yhdysvalloissa jo kuusi koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa jo kuusi ihmistä on kuollut koronaviruksen takia. Viranomaiset kertoivat maanantaina neljästä uudesta kuolematapauksesta, joista kolme sattui samassa hoitokodissa.

Kaikki kuolemantapaukset Yhdysvalloissa ovat sattuneet Washingtonin osavaltiossa. Kuolemista viisi on tapahtunut Kingin piirikunnassa, jossa sijaitsee osavaltion suurin kaupunki Seattle.

Viranomaiset varoittivat, että viruksen leviämistä voi olla nyt hyvin vaikea estää.

Kiina puolestaan kertoi 31 uudesta kuolemantapauksesta ja 125 uudesta tartunnasta. Uusien tartuntojen määrä oli pienin kuuteen viikkoon. (Lähde: AFP)

Netanjahu julistautui Israelin vaalien voittajaksi, Gantz myönsi tuloksen olevan pettymys

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on julistautunut maan parlamenttivaalien voittajaksi. Netanjahu sanoi, että hänen Likud-puolueensa oli ylittänyt vaaleissa kaikki odotukset.

Israelilaiskanavien ovensuukyselyjen mukaan Likud ja sen oikeistolaiset liittolaispuolueet ovat saamassa parlamenttiin 59 paikkaa, mikä jäisi kahden paikan päähän enemmistöstä.

Ex-kenraali Benny Gantzin Sininen ja valkoinen -puolue liittolaisineen ovat jäämässä 54–55 paikkaan. Gantz myönsi kannattajilleen pitämässään puheessa, että vaalitulos on pettymys. (Lähde: AFP)

USA:n demokraattien presidenttikisassa ehkä ratkaiseva päivä

Yhdysvaltain demokraattien kilpailu puolueen presidenttiehdokkaasta saattaa suurelta osin ratketa tämän päivän esivaaleissa. Niin kutsuttuna supertiistaina äänestetään peräti 14 osavaltiossa. Niiden joukossa ovat asukasluvultaan suurimmat Kalifornia ja Texas.

Supertiistai saattaa kasvattaa huomattavasti senaattori Bernie Sandersin etumatkaa kilpakumppaneihin.

Suurta mielenkiintoa kohdistuu myös miljardööri Michael Bloombergiin, joka vasta toden teolla liittyy mukaan kilpaan. New Yorkin entinen pormestari on suosiomittauksissa kolmannella sijalla Sandersin ja entisen varapresidentin Joe Bidenin jälkeen.

Wall Streetin kurssit pomppasivat roimasti ylöspäin viime viikon syöksyn jälkeen

Wall Streetin pörssikurssit pomppasivat reippaasti ylöspäin maanantaina. Jyrkkä nousu oli seurausta ilmoituksesta, että G7-maiden keskuspankkien johtajat ja valtiovarainministerit pitävät tiistaina puhelinkokouksen koronaviruksen vuoksi.

Huolet koronaviruksesta saivat kurssit syöksymään viime viikolla, mutta G7-maiden kokous rauhoitti markkinoita ainakin hetkeksi.

Dow Jones -indeksi pomppasi peräti 5,1 prosenttia. Viime viikolla Dow putosi 12,4 prosenttia, mikä on synkin luku sitten vuoden 2008 finanssikriisin.

S&P 500 -indeksi nousi puolestaan 4,6 ja teknologiapainotteinen Nasdaq 4,5 prosenttia. (Lähde: AFP)

Syyrian tilanne noussee esiin Lavrovin ja Haaviston ensitapaamisessa Helsingissä

Pohjois-Syyrian Idlibin alueen tilanne noussee esiin, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tapaa tänään venäläiskollegansa Sergei Lavrovin ensimmäisessä varsinaisessa tapaamisessa. Viimeksi kolme vuotta sitten Suomessa vieraillut Lavrov tapaa Helsingissä myös presidentti Sauli Niinistön.

Vuoden alussa uudelle kaudelle nimitetty Lavrov on ollut Venäjän ulkoministeri vuodesta 2004 ja on siten yksi maan pitkäaikaisimmista ministereistä. Etukäteen tapaamisen aiheiksi on kerrottu muun muassa Ukrainan, Syyrian ja Persianlahden tilanteet sekä kansainväliset asevalvontakysymykset.

Puutiaisaivotulehduksen rokotusohjelma laajenee - Kustavissa ilmaantuvuus on noussut vuosittain

Puutiaisaivotulehduksen rokotusohjelma laajenee Kustaviin ja uusiin osiin Lohjanjärven saaristoalueella, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on noussut Kustavissa viiden seurantavuoden aikana joka vuosi.

Maksuttomia TBE-rokotuksia jatketaan edelleen Ahvenanmaalla, Paraisilla, Simossa, Kemin eteläisissä kaupunginosissa, Kotkan saaristossa, Lappeenrannassa Sammonlahden kaupunginosassa sekä Raahen edustalla Preiskarin saaressa.

Puutiaisen pureman välityksellä leviävä puutiaisaivotulehdus on TBE-viruksen aiheuttama aivotulehdus, joka voi aiheuttaa pitkäaikaisia neurologisia jälkioireita.

Edmonton mätti kahdeksan maalia Rinteen taakse - Draisatlilla neljän osuman ilta

Nashville Predatorsin maalivahdilla Pekka Rinteellä oli harvinaisen synkkä ilta jääkiekon NHL:ssä. Edmonton Oilers mätti peräti kahdeksan maalia Rinteen selän taakse hakiessaan 8–3-vierasvoiton Nashvillestä.

Ottelu oli vielä kahden erän jälkeen 3–3, mutta kolmannessa erässä Edmonton iski viisi maalia reilussa viidessä minuutissa, jonka jälkeen Rinne vaihdettiin maalin suulta pois. Juuse Saros vartioi Nashvillen maalia päätöserän jälkipuoliskon.

Edmontonin pelaajista loisti etenkin saksalaishyökkääjä Leon Draisatl, joka iski peräti neljä maalia.

Nashvillen Mikael Granlund saalisti ottelussa syöttöpisteen. Nashville on kiinni länsilohkon viimeisessä pudotuspelipaikassa.