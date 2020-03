Mänttä-Vilppulan kohutusta rakennushankkeesta toinen valitus hallinto-oikeuteen – "Mikään ei takaa sitä, että kaupunki saisi sulkutilillä olevan summan ikinä takaisin"

Tuoreessa valituksessa valtuutetut kiinnittävät jälleen huomiota sopimukseen sisältyvään sulkutiliin, jonne Mänttä-Vilppulan kaupunki on luvannut 10 miljoonan euron talletuksen. LEHTIKUVA / HANNU RAINAMO

Mänttä-Vilppulan kohutusta rakennushankkeesta on valitettu jälleen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kolmen kaupunginvaltuutetun mukaan valtuusto on ylittänyt hankkeessa päätösvaltansa ja päätös on muutenkin lainvastainen.