Suomessa on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kolme tapauksista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, yksi Pirkanmaalla ja yksi Kanta-Hämeessä.

Husin alueella yksi tartunnan saaneista on työikäinen nainen, ja hänen tartuntansa liittyy aiemmin todettuihin tartuntoihin. Lisäksi tartunnan on saanut Husissa kaksi työikäistä miestä, joiden tartunnat ovat peräisin Pohjois-Italiasta.

Husin mukaan kaikki tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja he ovat päässeet kotiin näytteenoton jälkeen. Heille on myös annettu ohjeet pysyä kotona eristyksissä. Heidän lähipiiriinsä on myös oltu yhteydessä. Husin alueella on tähän mennessä todettu yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

"Minkäänlaista aihetta paniikkiin ei ole"

Husin lisäksi uudet tartunnat olivat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Pohjois-Italiassa matkailleen hämeenlinnalaisperheen lapsella on todettu koronavirustartunta. Perhe saapui matkalta tiistaina ja kävi antamassa näytteitä keskiviikkona.

– Oli todennäköistä, että jossain vaiheessa ensimmäinen tartunta todetaan myös Kanta-Hämeessä. Olemme varautuneet tilanteeseen maakunnan alueella hyvin, ja tartunnan saanut potilas ja hänen perheensä ovat toimineet esimerkillisesti, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

– Minkäänlaista aihetta paniikkiin ei ole, hän lisää.

Tartunnan saanut lapsi on tiedotteen mukaan hyväkuntoinen, mutta perhe on asetettu kotikaranteeniin. Perhe on ollut jo tätä ennen vapaaehtoisessa kotikaranteenissa, eivätkä lapset ole osallistuneet esimerkiksi kouluopetukseen.

Pirkanmaalla tartunnan saanut on 44-vuotias, ja hän on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan tartunnalle on altistunut lisäksi kolme saman perheen jäsentä.

Husiin tullut yhteydenottoja

Ennen torstaita Suomessa oli todettu seitsemän laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen tartuntaa. Todettuja tartuntoja on tänään ilmoitettujen tartuntatapausten myötä yhteensä 12.

Sunnuntaina Husin alueella tehty päätös noin 130 lapsen asettamisesta kotikaranteeniin on Husin tiedotteen mukaan hyvin poikkeuksellinen Suomen historiassa. Karanteenipäätös tehtiin tiedotteen mukaan Husin, THL:n ja Helsingin kaupungin asiantuntijoiden yhteistyönä.

Husille on tuoreen tiedotteen mukaan tullut yhteydenottoja siitä, että karanteeniin asetettujen lasten perheenjäseniä on kielletty tulemasta kouluun, työpaikoille tai harrastuksiin. Tämä on kuitenkin täysin tarpeetonta, sanoo Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen tuoreessa tiedotteessa.

Lähipiirin asettaminen karanteeniin ei ole Husin mukaan tarpeen, sillä altistunut ei tartuta. Henkilö voi Husin tiedotteen mukaan altistaa seuraavan henkilön virukselle vasta, kun hänen omat oireensa alkavat.