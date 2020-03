Kaakkois-Suomen poliisilla laaja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä esitutkinta – epäiltyjä noin 30

Kaakkois-Suomen poliisilla on tutkittavana laaja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä esitutkintakokonaisuus, jossa on tähän mennessä vangittu yhdeksän ihmistä. Rikoksesta epäiltyjä on tässä vaiheessa noin 30, poliisi kertoo