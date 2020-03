Oikeus: United Brotherhood on pyörittänyt järjestelmällistä huumekauppaa korkean turvaluokan vankiloissa, tuomio jengin Turun-johtajalle

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut rikollisjärjestö United Brotherhoodin jäseniä huumeiden järjestämisestä Turun ja Riihimäen vankiloihin. Huumekauppaa käytiin viime ja toissa vuonna.

Todistajana oikeudessa kuullun Riihimäen vankilan rikosseuraamusesimiehen mukaan jengi pyörittää vankiloissa järjestelmällistä huumekauppaa, ja viestintä hoidetaan esimerkiksi teksti-tv:n kautta. Oikeuden mukaan hänen kertomustaan ei ole mitään syytä epäillä.

Huumeita toivat vankiloihin esimerkiksi vankien puolisot perhetapaamisten yhteydessä. Jutussa tuomittiin muun muassa 50-vuotias Jukka Kristian Kattelus, joka johti poliisin mukaan ainakin vielä viime vuonna jengin Turun-osastoa. Oikeuden mukaan hän ja jengin Turun-osaston jäsen ainakin yrittivät hankkia ja levittää Riihmäen vankilaan 250 Subutex-tablettia.

– Kokonaisuudessa on kyse järjestäytyneen rikollisryhmän United Brotherhoodin organisoidusta huumausainekaupasta kahteen suljettuun vankilaan. Joidenkin vastaajien osalta on lisäksi kyse erillisistä rikoksista, luonnehti erikoissyyttäjä Petri Vaaja syytteitä oikeudessa tammikuussa.

Subutex on vankilahuumeena suosittu, sillä se ei haise, se on tasalaatuista ja sillä on korkea kate. Yhden tabletin arvo vankilassa on viranomaisarvioiden mukaan noin 150 euroa, joka on moninkertainen katukauppaan verrattuna.

Kokonaisuudessa oli syytettynä kaikkiaan 20 henkilöä, ja syytteet koskivat muun muassa törkeitä huumausainerikoksia. Käräjäoikeus hylkäsi osan syytteistä. Kaikki syytetyt eivät kuulu tai ole kuuluneet jengiin.

Osa myönsi pikkurikoksia

Kaikki syytetyt kiistivät raskaimmat syytteet huumekaupasta. Muutama myönsi käyttäneensä tai pitäneensä hallussaan pieniä määriä huumeita tai hormoneja. Yksi miehistä myönsi antaneensa toimeksiannon vaimolleen, että tämä toisi aineita miehen omaan käyttöön. Vaimokin myönsi tämän.

Katteluksen puolustus totesi, että jos jotain huumausainetoimituksia on ollut, kyse ei ainakaan ole ollut kaupankäynnistä.

– Mikäli tässä jotain tällaista (huumeiden salakuljetusta) olisi, kyse olisi henkilöiden omasta vankilassa tapahtuneesta käytöstä, Turun-osaston johtajan avustaja sanoi.

Viranomaiset vaativat United Brotherhoodia parhaillaan lakkautettavaksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Tammikuussa oikeus päätti asettaa jengin väliaikaiseen toimintakieltoon.