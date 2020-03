Suomen koronavirustartunnat ovat tuontitavaraa Pohjois-Italiasta – voi lisätä tartuntariskiä vielä lähikuukausinakin

Suomessa on tähän mennessä tullut ilmi yhteensä 19 koronatartuntaa. Tartunnoista lähestulkoon kaikki on saatu joko Pohjois-Italiasta tai kyseiseltä epidemia-alueelta palanneilta henkilöiltä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen arvioi, että Pohjois-Italian epidemia tulee olemaan riskitekijä Suomelle vielä jatkossakin.

– Kyllä me varmaan puhutaan vähintäänkin kuukaudesta tai parista, Salminen sanoo STT:lle.

Ulkoministeriö on kehottanut matkustustiedotteessaan noudattamaan koko Italian alueella erityistä varovaisuutta. Tällä hetkellä ulkoministeriö suosittelee lisäksi välttämään tarpeetonta matkustamista neljän Pohjois-Italian maakunnan – Emilia-Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton – alueella.

Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Raimo Pahkasalon mukaan ministeriöllä ei ole ollut vielä selviä aikeita matkustusrajoitusten päivittämiselle, mutta asiaa selvitetään. Päätöksen tekoon vaikuttavat myös Suomen Italian edustuston näkemykset.

– Tämä on sellainen asia, mistä puhutaan aina aika tarkkaan meidän edustuston kanssa. Se aloite tulee sitten sieltä ja kyllä sinne on viestiä lähdössä, että harkitsisivat kannattaisiko sitä laajentaa, Pahkasalo kertoi STT:lle perjantaina.

Ruotsi laajensi suosituksiaan lähimaakuntiin

Ruotsi on laajentanut tuoreeltaan matkustussuosituksiaan yhteensä kymmeneen Pohjois-Italian maakuntaan. Pohjoismaiset linjaukset lisäävät Pahkasalon mukaan myös Suomessa aina painetta suositusten laajentamiselle.

– Ruotsissa näyttäisi siltä, että heidän oma terveysviranomainen kehottaa näitä lisäämään. Meillä THL on ehkä vähän varovaisempi liittyen näihin matkustussuosituksiin, hän sanoo.

Ruotsi on määritellyt koko Italian epidemia-alueeksi ja Suomen neljään maakuntaan kohdistuvat suositukset voivat herättää tämän vuoksi ihmetystä.

– Hyvin harvoin THL ihan suoraan sanoo, että älä matkusta. Monet viranomaiset viittaavat juuri meidän matkustustiedotteisiin, samoin matkanjärjestäjät. Meillä on tavallaan melkoinen vastuu tässä määrittelyssä, joka sitten voi aiheuttaa tällaisia jonkinlaisia ristiriitatilanteita, Pahkasalo lisää.

Pohjoismaista Tanska on nostanut matkustustiedotteissaan turvallisuustasoa myös muiden Euroopan maiden kohdalla. Tanskassa kehotetaan koronan vuoksi noudattamaan erityistä varovaisuutta myös Itävallassa, Espanjassa, Saksassa ja Ranskassa.

Salmisen mukaan esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa tapausmäärät ovat nousseet joka päivä. Sairastuneita on näissä maissa jo satoja.

Esimerkiksi Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa voidaan puhua jo paikallisesta epidemiasta. Saksalaisen Merkur-lehden mukaan alueella olisi jo noin kolme ja puoli sataa tartuntaa. Erityisesti epidemia kohdistuu Heinsbergin ja Aachenin alueille.

Salminen kertoo, että keskusteluyhteys kaikkien Pohjoismaiden kesken on pyritty pitämään tiiviinä, jotta tilannetta voitaisiin pyrkiä hallitsemaan. Alueelliset erot vaikuttavat kuitenkin päätöksiin.

– Suomihan ei ole esimerkiksi samassa kohtaa Eurooppaa kuin Tanska. Yhteydet ovat vähän toisenlaisia. Tällaiset asiat joudutaan ottamaan huomioon.

Epidemian käynnistyminen vaikea tunnistaa

Tarkkaa arviota ei ole siitä, miksi uusi koronavirus on päässyt leviämään erityisen pahasti juuri Pohjois-Italiassa. Ulkoministeriön Pahkasalo on itsekin miettinyt, miksi epidemia on ollut niin ärhäkkä juuri Italiassa.

Sen sijaan esimerkiksi Etelä-Koreassa tartuntojen leviämiselle oli Pahkasalon mukaan selkeä syy. Monista tuhansista sairastuneista 56 prosenttia oli ollut jollain tavalla välittömästi tai välillisesti erään seurakunnan toiminnassa mukana.

THL:n Salminen ei hänkään osaa antaa vastausta siihen, miksi korona on päässyt jylläämään niin pahasti juuri Italian pohjoisosissa.

– Se on erityisen hyvä kysymys, kun ajattelee, että Italia on ainoa maa, joka pystytti lentokenttäseulonnan ja ehti yli miljoona ihmistä seuloa, eikä yhtään (tartuntaa) löytynyt.

Salmisen mukaan on syytä kuitenkin ymmärtää, että tämän tyyppisiä epidemioita on hyvin vaikea tunnistaa. Tunnistamista vaikeuttavat muun muassa se, että tauti on pääasiallisesti lievä ja näyttää ihan tavalliselta flunssalta. Harva myöskään sairastuu koronan vuoksi vakavasti.

Salminen muistuttaa kuitenkin, että suurimmat resurssit on panostettava riskissä olevien ryhmien erityiseen suojelemiseen.

Koska epidemian käynnistymistä on melkein mahdoton tunnistaa, on Salmisen mielestä myös jokseenkin epäreilua puhua siitä, että jossain olisi epäonnistuttu epidemian torjunnassa.

– Tällä hetkellä influenssaa on koko Euroopassa joka puolella ja on myös monia muita hengitystieinfektioita. Kaikkia ihmisiä ei voi joka päivä testata koronan varalta, Salminen sanoo.

Tarpeetonta matkustamista Iraniin on syytä välttää

Viime aikoina huolestuttavaa tietoa on valunut myös muun muassa Iranista, jossa tartuntoja on ollut jo tuhansia. Koronavirustautiin kuolleiden joukossa on ollut myös maan entinen apulaisulkoministeri. Lisäksi noin kahdeksan prosenttia Iranin parlamentaarikoista on sairastunut.

Pahkasalon mukaan on vaikea sanoa, kuinka suuri riskitekijä Iran on Suomelle. Matkustaminen alueelle on Suomesta hänen mukaansa varsin vähäistä – vähäisempää kuin esimerkiksi Ruotsista, jossa on enemmän kaksoiskansalaisia kuin Suomessa.

Pahkasalo uskoo, että ulkoministeriön nykyinen suositus tarpeettoman matkustamisen välttämisestä Iraniin on paikallaan.

– Se kertoo siitä, että tilanne ei ole siellä normaali. Siellä saattaa olla terveydenhuoltoon liittyviä puutteita, rajoituksia matkustaa ja tietenkin se, että pääseekö sinne ylipäätään ja pääseekö pois.

"Jokainen on oman matkustamisensa asiantuntija"

Pahkasalo arvioi, että ihmisten halu matkustaa on vähentynyt esimerkiksi parin kuukauden takaisesta, ja matkustamista harkitaan nyt todella tarkkaan.

– Jokaisen pitäisi olla sen oman matkustamisensa ja tilanteensa asiantuntija. Tietää, että kuuluuko kenties johonkin riskiryhmään ja onko pakko matkustaa.

THL:n Salmisen mukaan matkustamisen vähentymisellä on vaikutusta Italian kohdalla.

– Ei pidä olla silti naiivi ja kuvitella, että se on pelkästään Italia, joka on tällaisessa tilanteessa. Italia on varmaan pidemmällä kuin muut, mutta vastaavanlainen tilanne on varmasti edessä jossain muussakin maassa.

Tämän vuoksi olisi Salmisen mielestä tärkeää, että löydettäisiin oikeat keinot epidemian torjumiseen. Näin vältyttäisiin sellaisilta ratkaisuilta, joilla on liian korkea hinta yhteiskunnalle.

– En puhu nyt siis pelkästään rahasta, vaan ihmisten toiminnan ja elämän kannalta iso hinta. Ja jos käy niin, että se epidemia silti tulee, saadaan sekä ne isojen toimien haitat että se epidemia päälle, hän sanoo.