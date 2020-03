Pirkanmaalla yli sata ihmistä karanteeniin koronaviruksen takia, altistuneita yläkoulussa ja yliopistolla

Pirkanmaalla yli sata ihmistä on altistunut koronavirukselle, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Kangasalla Pitkäjärven yläkoulussa on altistunut tartunnalle noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta. Heidät asetetaan karanteeniin.

Koulun tiloissa tapahtuva lähiopetus keskeytetään alkavaksi viikoksi, koska altistuneissa on paljon opetushenkilöstöä.

Pitkäjärven koulu sijaitsee Kangasalan Vatialassa lähellä Tampereen rajaa. Koulussa on noin 500 oppilasta.

Tampereen yliopistolla tiedossa olevia altistuneita on alle 20. Heihin on oltu yhteydessä, ja heidät on asetettu karanteeniin.

Pääosa altistuneista on yliopiston Hervannan kampuksen opiskelijoita. Yliopiston tilat eivät ole tartuntavaarallisia, ja niitä voidaan käyttää normaalisti.

Koronavirukseen sairastumisen riski on sairaanhoitopiirin mukaan Pirkanmaalla edelleen pieni.