Marin Ylellä: Suomi toimisi, jos Suomea painostettaisiin turvapaikanhakijoilla samoin kuin Kreikkaa näytetään painostavan

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan kaikkien eduskuntapuolueiden kesken olisi käytävä keskustelua siitä, miten Suomi toimisi, jos Suomea yritettäisiin painostaa samalla tavalla kuin Turkki näyttää painostavan Kreikkaa.

– Varmasti olisi hyvä keskustella kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa yhdessä siitä ja jakaa tietoa, miten Suomi on vastaaviin tilanteisiin varautunut, Marin sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

Marin toivoo, ettei asia jakaisi puolueita sen mukaan, ovatko ne hallituksessa vai oppositiossa.

Suomen EU:n ulkoraja Venäjän kanssa on noussut jälleen pinnalle, sillä Turkki näyttää painostavan turvapaikanhakijoilla EU:n ulkorajavaltio Kreikkaa. Kreikan rajalle on saapunut tuhansittain ihmisiä sen jälkeen, kun Turkki kertoi avaavansa rajansa Eurooppaan. Kreikka puolestaan ilmoitti, ettei se ota kuukauteen vastaan uusia turvapaikkahakemuksia.

Marinin mukaan on päivän selvää, että Suomi joutuisi reagoimaan, jos Suomen rajoja pakotettaisiin ylittämään ja sitä käytettäisiin hybridivaikuttamisen välineenä. Marin kuitenkin lisää, että ihmisillä on oikeus hakea turvapaikkaa.

– Heidän asiansa pitää käsitellä asianmukaisesti. Jos ihminen on oikeutettu turvapaikkaan, hänelle pitää sellainen myöntää. Jos ei ole oikeutettu, nämä ihmiset pitää pyrkiä palauttamaan kotimaihinsa, mutta tämä on tietenkin viranomaisten tehtävä.

Pääministerin mukaan Suomen lainsäädännössä on tälläkin hetkellä mahdollisuudet sille, että painostustilanteessa rajat on mahdollista väliaikaisesti sulkea ja sitä kautta rajoittaa maahantuloa. Marinin mukaan Suomella on myös varautumissuunnitelmat sen varalta, että Suomeen kohdistuisi samanlaista toimintaa kuin Turkki kohdistaa Kreikkaan. Marin ei kuitenkaan suostunut avaamaan, millaisia suunnitelmia Suomella on.

"Ei ole Suomen hallituksen tehtävä arvioida, onko Kreikka toiminut kansainvälisten sopimusten mukaisesti"

Marinin mielestä tilanne Kreikan ja Turkin rajalla näyttää erittäin vakavalta. Marinin mukaan näyttäisi siltä, että Turkki on painostanut ihmisiä lähtemään rajalle ja hakemaan turvapaikkaa Euroopasta.

– Tämä on totta kai täysin tuomittavaa, Marin sanoi.

Marinin mukaan on todella surullista, että Turkki käyttää hädänalaisessa tilanteessa olevia ihmisiä hyväksi viemälle heitä rajalle ja jopa pakottamalla hakemaan turvapaikkaa.

Hänen mukaansa on myös viitteitä siitä, että Kreikan rajaviranomaiset ovat käyttäneet liioiteltua väkivaltaa tulijoiden torjumisessa.

– Myös tämä on tuomittavaa, ei väkivalta ole missään nimessä hyväksyttävää.

Kreikan päätös keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen kuukaudeksi laittomasti rajan ylittäneiltä on ajanut EU:n tukalaan tilanteeseen. Turvapaikan hakeminen on kansainvälisen oikeuden mukaan perustava oikeus, mutta toisaalta Turkille halutaan viestittää, ettei se voi käyttää ihmisiä painostuskeinona.

Suoraa ratkaisua tilanteeseen ei ole, mutta Marin lähtisi kuitenkin siitä, että kansainvälisistä sopimuksista pidetään kiinni ja Kreikan tapauksen käsittelee lopulta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Marinin mukaan ei ole Suomen hallituksen tehtävä arvioida, onko Kreikka toiminut oikein vai väärin kansainvälisten sopimusten näkökulmasta.

Marinin mukaan tilanne Kreikan rajalla ei ole mustavalkoinen, ja hän sanoo ymmärtävänsä Kreikkaa.

– Ymmärrän, että Kreikka ottaa kovat toimet käyttöön. Ei tämä ole tavanomaista turvapaikanhakemista, Marin sanoo.

Hän painotti, että kyseessä on hyvin poikkeuksellinen tilanne.

– Se, että hädänalaisia ihmisiä käytetään hyväksi, siirretään rajoille ja sitä kautta pyritään vaikuttamaan Euroopan unionin toimintaan, niin kyllä tämä on poikkeuksellista.

Marin peräänkuuluttaa sitä, että EU:n pitäisi pystyä muodostamaan yhteinen turvapaikkapolitiikka tämänkaltaisten tilanteiden varalta.