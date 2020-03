Yön uutiskooste: Suomen erikoinen lääkevarastointi turvaa lääkkeiden saatavuuden, poliisi tekee tehovalvontaa teillä

Koronavirukseen ei ole toistaiseksi omia hoitoja tai rokotetta, joten hoitona olisi bakteerin aiheuttamien liitännäistautien hoitaminen antibiooteilla, Kumpulainen sanoo.

Suomella on tässä suhteessa etu jotakuinkin kaikkiin muihin maihin verrattuna. Maassamme on laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista, joka kattaa keskeiset antibiootit. Näin Suomella on puskuri, josta saadaan lääkkeitä käyttöön nopeasti.

Poliisi tekee tällä viikolla tehovalvontaa Suomen teillä, suojatiesäännöt ja kännykän käyttö syyniin

Poliisi valvoo koko tämän viikon tehostetusti muun muassa suojatiesääntöjen noudattamista ja turvalaitteiden käyttöä. Lisäksi erityisessä syynissä on myös muita tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi kännykän käyttö ajon aikana.

Viimeisimpien vuosien aikana on kuollut keskimäärin 20 ja loukkaantunut 400 jalankulkijaa vuodessa, kerrotaan poliisin tiedotteessa. Lähes kaksi kolmesta jalankulkijan kuolemantapauksesta ja jopa 90 prosenttia loukkaantumisista tapahtui taajamissa.

Öljyn hinta romahti 20 prosenttia - Saudi-Arabia aloitti hintasodan

Öljyn hinta on pudonnut noin 20 prosenttia Saudi-Arabian ilmoitettua öljyn hinnan alennuksista.

Keskeisistä viitelaaduista WTI:n hinta putosi noin 32 dollariin barrelilta ja Brentin noin 36 dollariin barrelilta.

Saudi-Arabia kertoi hinnan leikkauksista sen jälkeen, kun öljyntuottajamaiden järjestö Opec ei onnistunut saamaan aikaan sopimusta öljyntuotannon leikkaamisesta. Opec oli kutsunut koolle ylimääräisen kokouksen, jossa se ehdotti järjestön ulkopuolisille öljymaille 1,5 miljoonan tynnyrin leikkausta päivittäiseen tuotantoon. Tuotannon vähentämisellä Opec halusi jarruttaa öljyn hinnan laskua.

Öljyn hinta on ollut laskussa, kun koronaviruksen jarruttama maailmantalous on heikentänyt öljyn kysyntää tuntuvasti. (Lähde: AFP)

Koronaviruksen aiheuttama pelko jatkuu markkinoilla, Aasian pörssit rajussa laskussa

Uusi pörssiviikko on alkanut Aasiassa rajussa laskussa koronaviruspelkojen ja öljyn hinnan huiman pudotuksen vuoksi.

Tokiossa Nikkei-indeksi oli aamukaupan jälkeen yli kuuden prosentin laskussa. Hongkongissa kurssit ovat olleet 3,8 prosenttia alamäessä. Shanghain pörssissä nähtiin yli 1,6 prosentin pudotus.

Australiassa keskeinen indeksi luisui yli kuusi prosenttia. (Lähde: AFP)

EU rakentaa Afrikka-suhdettaan viiden kumppanuuden varaan - komissaari Urpilainen arvioi, että maahanmuutto on kysymyksistä vaikein

EU-komissio esittelee tänään uuden Afrikka-strategian, jonka valmistelua on johtanut suomalaiskomissaari Jutta Urpilainen. Afrikka-strategia rakentuu viiden kumppanuuden varaan, joita ovat muun muassa vihreä kehitys, rauha ja maahanmuutto.

Suomalaismedialle strategiaa esitellyt Urpilainen ennakoi, että EU-jäsenmaiden välillä strategian vaikeimmaksi kysymykseksi noussee maahanmuutto.

Seuraavaksi käynnistyy kuulemiskierros, jonka aikana komissio kuulee monien eri tahojen kantoja strategiaan. Rahaa ei vielä tässä vaiheessa ole jaossa, koska EU-maiden neuvottelut unionin yhteisestä tulevien vuosien budjetista ovat kesken.

Saksan hallitus: EU harkitsee 1 500 lapsen vastaanottamista Kreikan pakolaisleireiltä

EU harkitsee jopa 1 500 lapsen vastaanottamista Kreikan pakolaisleireiltä, kertoo Saksan hallitus lausunnossaan.

Lausunnon mukaan asiasta neuvottelevat vastaanottoon halukkaat maat. Saksan mukaan se on valmis vastaanottamaan "soveliaan" osuuden EU-maihin mahdollisesti tulevista lapsista.

Suomi on aiemmin kertonut valmistelleensa perheettömien alaikäisten vastaanottamista Kreikan leireiltä. (Lähde: AFP)

Naistenpäivän marssijoita vastaan hyökätty eri puolilla maailmaa

Naistenpäivän marsseille osallistuneita naisia vastaan on hyökätty eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi äärimmäisen konservatiivisessa Pakistanissa marssineita naisia heiteltiin kivillä ja lyötiin kepeillä.

Istanbulissa Turkissa poliisi ampui kyynelkaasua pysäyttääkseen satojen osallistujien marssin kaupungin keskustassa. Viranomaiset olivat kieltäneet mielenosoituksen toisena vuonna peräkkäin.

Pariisissa ihmisoikeusjärjestöt ja osa poliitikoista syyttivät poliisia väkivaltaisista otteista mielenosoituksessa naistenpäivän aattona. Jotkut osallistujat jakoivat Twitterissä kuvia pahoinpitelyn jäljistä ja mustelmista. (Lähde: AFP)

Malesialaiskoneen pudottaminen ensimmäiseen oikeuskäsittelyyn Hollannissa

Hollannissa alkaa tänään oikeudenkäynti malesialaisen matkustajakoneen alas ampumisesta Itä-Ukrainassa heinäkuussa 2014. Syytettynä on kolme venäläistä ja yksi ukrainalainen, jotka toimivat tapahtuma-aikaan Itä-Ukrainan kapinallisten riveissä Donetskissa. Heitä syytetään osallisuudesta Malaysia Airlines -yhtiön koneen pudottamiseen ja 298 ihmisen murhaan.

Hollannin johtaman kansainvälisen rikostutkinnan mukaan kone pudotettiin Itä-Ukrainan kapinallisten alueelta laukaistulla Buk-ilmatorjuntaohjuksella, joka kuului Venäjän asevoimien yksikölle.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa eikä ole myötävaikuttanut tutkimuksiin.

Pohjois-Korea ampui taas tunnistamattomia ammuksia mereen

Pohjois-Korea on tehnyt toisen asetestin lyhyen ajan sisään. Etelä-Korean puolustusvoimien mukaan Pohjois-Korea on ampunut kolme tunnistamatonta ammusta maan itärannikolta mereen.

Japanin puolustusministeriö arvioi, että ammukset olivat ballistisia ohjuksia.

Pohjois-Korea teki edellisen asetestin viime viikolla. Sitä edeltävät testit tehtiin viime vuonna.

Ydinaseneuvottelut Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välillä ovat olleet umpikujassa vuoden ajan. (Lähde: AFP)

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan edustavat viimeisen kerran virallisesti kuningasperheen kanssa

Herttuapari prinssi Harry ja Meghan edustavat tänään viimeistä kertaa virallisesti kuningasperheen kanssa. He osallistuvat Westminster Abbeyssa vuosittain pidettävään Commonwealth Service -tilaisuuteen.

Paikalla on Britannian kuningashuoneen jäsenten sekä pääministerin ohella kansainyhteisön 54 maan edustajat. Tilaisuus alkaa Suomen aikaa kello 17. Commonwealth Service on yleensä televisioitu laajasti ympäri maailman.

Virallisesti herttuapari jättää kuninkaallisen sisäpiirin taakseen 31. maaliskuuta eikä enää tuon jälkeen hoida tehtäviä kuningatar Elisabetin nimissä.

Chicago hävisi täpärästi Brooklynille, Markkasen saldo 16 pistettä

Koripallon NBA:ssa Chicago Bulls tarpoo edelleen syvällä suossa. Sunnuntaina Chicago hävisi täpärästi 107–110 vierasottelunsa Brooklyn Netsille. Newyorkilaiset karkasivat toisella jaksolla johtoon, jota vieraat eivät enää saaneet kurottua kiinni.

Loukkaantumisen jälkeen Chicagon riveihin palannut Lauri Markkanen teki joukkueelleen 16 pistettä. Ottelu oli Markkasen kolmas kuuden viikon sairausloman jälkeen. Viidestä kolmen pisteen yrityksestä Markkanen upotti neljä. Levypalloja 26 minuuttia pelannut Markkanen otti kaksi.