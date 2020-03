Käräjäoikeus hylkäsi miehen syytteen Turun yli 17 vuoden takaisesta arvokuljetuksen ryöstöyrityksestä, näyttö ei riittänyt

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on hylännyt syytteen Turussa yli 17 vuotta sitten tapahtuneesta arvokuljetusryöstön yrityksestä. Oikeuden mukaan syyttäjien todisteet 44-vuotiasta espoolaismiestä vastaan eivät riittäneet.

– Käräjäoikeus toteaa loppupäätelmänään, ettei syyttäjän esittämä näyttö riitä syyksilukemiseen, tuomiossa todetaan.

Ryöstöyritys tapahtui puolenpäivän aikaan elokuisena maanantaina vuonna 2002 Vanhan Tampereentien Prisman pihassa. Viisi naamioitunutta ja aseistautunutta ihmistä saapui parkkipaikalle anastetulla Chevrolet-pakettiautolla. Kuljettaja pysyi autossa, ja muut menivät ulos. Yksi miehistä kiipesi pakettiauton katolle konetuliaseen kanssa, ja toinen ryhtyi rälläkällä avaamaan arvokuljetusauton kylkeä.

Työskentely arvokuljetuksen kimpussa kesti yhteensä alle viisi minuuttia. Miehet olivat syyttäjän mukaan ilmeisesti ajatelleet, että auton avaaminen onnistuisi nopeammin, ja he lähtivät pakoon. Chevrolet löytyi myöhemmin palaneena pururadalta. Tekijät olivat paenneet paikalta.

Oikeudessa syyttäjien keskeisenä näyttönä espoolaismiestä vastaan olivat ryöstäjien hylkäämän pakoauton läheisyydestä löydetyt hanskat.

Hanskoista saatiin taltioitua mieshenkilön dna heti tapahtumavuonna. Täsmäävä näyte kirjattiin poliisin rekisteriin kolmea vuotta myöhemmin vuonna 2005. Espoolaismies oli otettu kiinni toisen rikosepäilyn yhteydessä ja hänen dna:taan oli verrattu pimeänä oleviin juttuihin rutiininomaisesti.

Oikeuden mukaan dna-asiantuntijan lausunnon perusteella on vahva näyttö siitä, että hanskat ovat olleet juuri syytetyn kädessä. Hanskoja ei kuitenkaan ole luotettavasti pystytty yhdistämään ryöstöyritykseen, tuomiossa sanotaan.

– Siihen mahdollisuuteen, että hanskoja olisi käytetty rikoksen tekemisessä, liittyy epävarmuutta, tuomiossa sanotaan.

Niin oikeus päätyi hylkäämään syytteen törkeän ryöstön yrityksestä.

Oikeus: Keskeiset todistajat jätettiin kuulematta vuonna 2002

Ryöstöyrityksen tutkinta oli katkolla 15 vuotta senkin jälkeen, kun näppylähanskoista saadulle dna:lle löytyi omistaja. Poliisi ei kuulustellut espoolaismiestä ennen kuin vasta viime syksynä.

Oikeudenkäynnissä kävi ilmi, että myös moni todistaja oli jätetty aikanaan kuulematta. Näppylähanskat pururadan läheisyydestä löytänyt poliisimies ihmetteli, kun hänet oli syksyllä pyydetty osoittamaan hanskojen löytöpaikka. Hän sanoi oikeudenkäynnissä todistuksessaan, että paikkatiedon olisi pitänyt käydä ilmi alkuperäisestä esitutkintamateriaalista.

Oikeus otti tuomiossaan kantaa poliisitutkinnan epäselvyyksiin ja viiveisiin.

– Tutkinta on aloitettu uudestaan vasta vuonna 2019 vaikka dna-löydös on yhdistetty syytettyyn kolme vuotta tapahtuman jälkeen vuonna 2005. Useimmat todistajat ovat itse kertoneet, että heitä on kuultu ensimmäistä kertaa vasta vuonna 2019. Heidän osaltaan on selvää, että kuulusteluja ei ole ylipäänsä tehty vuonna 2002.

Kuulustelematta oli oikeuden mukaan jätetty niinkin keskeiset todistajat kuin arvokuljetusta hoitaneet työntekijät, ryöstöyritystä todistaneet silminnäkijät ja pakoauton hylkäämispaikan läheisyydessä olleet ihmiset.

– Kysymys on vakavasta asiasta, jossa syyttäjä vaatii vastaajalle pitkää ehdotonta vankeusrangaistusta. Selvää on, että esitutkinnan puutteet ja ajan kuluminen eivät voi koitua vastaajan vahingoksi, oikeus toteaa.

Syyttäjä teki rikosilmoituksen mahdollisista laiminlyönneistä tutkinnassa

Tämän vuoden helmikuun lopulla, pari viikkoa oikeudenkäynnin jälkeen, syyttäjä tiedotti tehneensä rikosilmoituksen ryöstöyritystutkinnan mahdollisista laiminlyönneistä. Syyttäjän mukaan esitutkintamateriaalia oli kadonnut eikä tutkinta edennyt edes keskeisen dna-löydöksen jälkeen.

Syyttäjä Olli Sulkonen kertoi maanantaina, että esitutkintaa ei ole vielä aloitettu, mutta mahdolliset rikosnimikkeet voisivat olla törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen ja virkavelvollisuuden rikkominen.

Useita ihmisiä aiotaan kuulla, muun muassa jutun alkuperäistä tutkinnanjohtajaa ja päätutkijaa, mutta ketään ei ole vielä asetettu rikoksesta epäillyn asemaan. Nyt selvitetään, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja aloitetaanko asiassa esitutkinta, Sulkonen sanoi.