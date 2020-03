Finnvera on varautunut koronaviruksen aiheuttamaan rahoituksen kysyntään – "Poikkeuksellinen aika vaatii rahoittajilta joustavuutta"

Valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera kertoo, että se on varautunut rahoittamaan koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä. Yhtiön mukaan koronan vaikutukset eivät vielä näy, mutta yhtiö on valmis kohtaamaan rahoituksen lisääntyvän kysynnän.

– Meillä on aiempien kriisien pohjalta kokemusta vastata poikkeuksellisen tilanteen synnyttämään kysyntään ja yritysten rahoitushaasteisiin, kertoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä tiedotteessa.

Hän kehottaa yrityksiä, että ne olisivat ajoissa yhteydessä omaan pankkiinsa ja tarvittaessa myös suoraan Finnveraan.

Finnveran johto ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tapasivat tänään keskustellakseen koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta.

– Poikkeuksellinen aika vaatii rahoittajilta joustavuutta suhtautumisessa esimerkiksi maksuaikoihin, Lintilä arvioi.

Hänen mukaansa Finnveralla on oltava keinot hoitaa osaltaan tilannetta niin, että taloudeltaan terveillä yrityksillä, joihin epidemialla on vaikutusta, on mahdollisuus päästä tämän ajan yli.

Finnveralla on 24 500 asiakasta ympäri Suomen useilla eri toimialoilla. Yhtiö on myös Suomen virallinen vientitakuulaitos.