Äärimmäisen uhanalaiset balinkottaraiset saivat ensi kertaa poikasen Korkeasaaren eläintarhassa

Äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi luokiteltavat balinkottaraiset ovat saaneet ensi kertaa poikasen Korkeasaaren eläintarhassa. Balinkottaraisia on elänyt kotiseudullaan Balilla vähimmillään vain muutamia yksilöitä. Luonnonkanta on edelleen alle sata lintua.

Korkeasaaren trooppiseen taloon viime kesänä muuttanut balinkottaraispariskunta sai tammikuun lopussa kolme poikasta. Kaksi niistä kuitenkin kuoli muutaman päivän kuluttua.

Balinkottaraista on suojeltu 70-luvulta lähtien, mutta laji on käynyt sukupuuton partaalla useaan kertaan. Lajia arvostetaan häkkilintuna Kaakkois-Aasiassa sen erikoisen värityksen, kauniin laulun ja harvinaisuuden vuoksi. Lajin salapyyntiä luonnosta on pyritty hillitsemään monin tavoin.

Eläintarhojen suojeluohjelmassa on mukana noin tuhat balinkottaraista. Lajia kasvatetaan tarhaoloissa, jotta luonnonkantaa voidaan vahvistaa palautuksin.