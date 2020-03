Satakunnassa todettu 2 uutta koronavirustartuntaa – sairastuneita Suomessa nyt 61

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on todettu keskiviikkona kaksi uutta koronavirustartuntaa. Asian vahvisti STT:lle infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Sairastuneet ovat työikäistä ja hyväkuntoisia porilaisia miehiä, jotka ovat olleet lomamatkalla Itävallassa Tirolin alueella. Kaksikko ei ole ollut matkalla samassa seurueessa. He ovat palanneet Suomeen lentäen.

Sairastuneiden kaikki lähikontaktit on kartoitettu ja heitä on yhteensä 12. Lähikontakteista neljä on Satakunnan ulkopuolelta. Kaikki lähikontaktit ovat olleet omaehtoisessa karanteenissa.

Sairastuneet ovat palanneet Suomeen viime viikon lauantaina 7. maaliskuuta. Toisen sairastuneista oireet alkoivat jo tuolloin, toisen maanantai-iltana.

Uusitalo-Seppälän mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä kahdeksan potilaan näytteet tutkittavana. Niistä on odotettavissa tuloksia torstaina.

Suomessa on todettu nyt 61 koronavirukseen sairastunutta.

Hoitohenkilökunnan testausta lisätään viruksen varalta

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän hoitohenkilökunnan testausta lisätään koronaviruksen varalta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi asiasta toimittajille sosiaali- ja terveysministeriön (STM) järjestämässä tilaisuudessa alkuillasta keskiviikkona.

STM antaa myös hoitohenkilökunnan ammattilaiselle suosituksen siitä, että edes oireettomat ammattilaiset eivät palaa välittömästi työhön epidemia-alueelle suuntautuneen matkan jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa vastaavanlaisen suosituksen omalle alalleen. Opetusministeri Li Andersson (vas.) kehotti tiedotustilaisuudessa ihmisiä jäämään kotiin, ja jättämättä menemään töihin, kouluun tai päiväkotiin, jos heillä on flunssan oireita.