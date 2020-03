Useista murhista, lapsisotilaiden käytöstä ja sotarikoksista epäillyn miehen vangitsemisoikeudenkäynti alkaa Tampereella – asunut kymmenen vuotta Suomessa

Sotarikoksista epäillyn 50-vuotiaan miehen vangitsemisoikeudenkäynti on alkamassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Suomessa kymmenen vuoden ajan asunutta sierraleonelaismiestä epäillään useista murhista, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa.

Tutkintaa johtaa keskusrikospoliisin (KRP) ylikomisario Thomas Elfgren. Hän kertoi oikeuden käytävällä STT:lle, että rikosepäilyt tulivat Suomen viranomaisten tietoon kansalaisjärjestön kautta.

– Asiasta tehtiin esiselvitys, joka johti valtakunnansyyttäjän määräykseen esitutkinnan aloittamisesta, Elfgren sanoo.

Elfgrenin mukaan mies on perheellinen ja ollut töissä Suomessa. Hänen mukaansa epäilyt perustuvat henkilötodisteluun ja julkisiin lähteisiin. Tutkinnassa on jo kuultu 94 todistajaa.

Juuri alkavassa vangitsemisoikeudenkäynnissä päätetään tutkintavankeudesta, ja oikeus päättää vasta sen, onko miestä syytä epäillä rikoksista tai onko epäillyn syyllisyyden tueksi olemassa todennäköisiä syitä. Jälkimmäinen tarkoittaa vahvempaa rikosepäilyä.

Elinkautinen voi odottaa

Miehen rikosepäilyissä on kyse Liberian vuosina 1999–2003 käydyn sisällissodan aikaisista tapahtumista. Osaa epäillyistä rikosnimikkeistä ei enää löydy laista, sillä rikosepäilyihin sovelletaan tekoajan lakia. Nyt vastaavat nimikkeet ovat törkeä sotarikos ja törkeä rikos ihmisyyttä vastaan. Kaikki epäillyt rikosnimikkeet mahdollistavat tuomitsemisen elinkautiseen vankeuteen.

Elfgren luonnehti keskiviikkona vakaviin henkeen, terveyteen, vapauteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuneiden epäiltyjen rikosten kirjoa poikkeuksellisen laajaksi.

– Sisältäen muun muassa henkirikoksia, seksuaalista väkivaltaa ja lapsisotilaiden rekrytointia ja käyttöä, hän sanoi keskiviikkona.

Tänään hän kertoi, että epäiltyjen rikosten uhrien lukumäärä on suuri.

– Tarkkaan ottaen kuinka paljon on, ehkä tarkentuu matkan varrella, Elfgren sanoi.

Kuului raakoja keinoja käyttäneen kapinallisryhmän johtoon

Nyt vangittavaksi vaadittu Gibril Massaquoi on KRP:n mukaan ollut epäiltyjen rikosten tekoaikaan johtavassa asemassa sierraleonelaisessa, Liberiassakin toimineessa kapinallisryhmässä Revolutionary United Front (RUF). Hänen epäillään tehneen rikoksia ja yllyttäneen muita niihin.

RUF on ollut keskeinen osapuoli myös Sierra Leonen sisällissodassa. Se on tullut tunnetuksi raaoista sodankäyntitavoistaan, joihin kuuluu siviilien tappamista, raiskaamista ja kiduttamista. RUF:n erityinen tavaramerkki on raajojen katkominen sekä aikuisilta että lapsilta. Ryhmä on rahoittanut toimintansa laajalla timanttimyynnillä, josta saadut varat päätyvät aseostoihin.

Ex-presidentti tuomittiin 50 vuoden vankeuteen

Liberia on noin viiden miljoonan asukkaan valtio Afrikan länsirannikolla. Sierra Leone on Liberian pohjoinen rajanaapuri. Liberia ja rajanaapurit Guinea ja Sierra Leone nousivat viimeksi isosti otsikoihin vuosina 2013–2015 Länsi-Afrikassa puhjenneen Ebola-epidemian takia.

Liberian sisällissodan aikana naapurimaiden tukemat kapinallisjoukot pyrkivät kaappaamaan vallan Liberiassa sotapäälliköstä presidentiksi nousseelta ja maata kovalla kädellä hallinneelta Charles Taylorilta. Uutistoimisto AFP:n mukaan sisällissodassa on arvioitu kuolleen lähes neljännesmiljoona ihmistä. Sota kesti yli vuosikymmenen ajan, ja sen aikana käytettiin paljon raakaa väkivaltaa. Usein väkivallantekijät olivat sotapäällikön alaisuudessa toimineita lapsisotilaita.

Taylor tuomittiin vuonna 2012 sekaantumisesta Liberian naapurimaan Sierra Leonen sisällissotaan. 50 vuoden vankeustuomion saanut Taylor toimitti hallitusta vastaan taistelleille kapinallisille aseita ja sai vastasuorituksena niin kutsuttuja veritimantteja.

Rikokset voidaan tutkia, vaikka ne eivät ole tapahtuneet Suomessa

Asia tutkitaan Suomessa rikosten luonteen vuoksi. Jutun esitutkinta aloitettiin syksyllä 2018 valtakunnansyyttäjän määräyksestä, joka perustuu esitutkinta- ja rikoslakiin sekä Suomea velvoittaviin kansainvälisiin sopimuksiin.

– Asia tuli meidän tietoomme vuonna 2018. Keskusrikospoliisi tutkii tätä sen takia, että valtakunnansyyttäjä teki sitä koskevan määräyksen, että se on tutkittava. Sitä tutkitaan Suomessa, koska Suomen lainsäädäntö velvoittaa siihen. Nämä niin sanotut kansainväliset rikokset tutkitaan tekopaikan laista riippumatta, Elfgren sanoo.

Esitutkintaa on tehty Liberiassa ja Sierra Leonessa, ja useita kymmeniä ihmisiä on kuulusteltu.

STT kertoo epäillyn nimen jo epäilyvaiheessa rikosepäilyn poikkeuksellisen vakavuuden ja miehen aseman vuoksi.