"Poikkeustilanteessa lapsen katse kääntyy aina vanhempaan päin" - Älä jätä lasta yksin huolensa kanssa

Tärkeintä on varmistaa, ettei lapsi tai nuori jää yksin huoltensa kanssa.

- Vanhemman tai muun läheisen aikuisen suurin vastuu on pysyä lapselle turvallisena ja läsnä olevana. On tärkeää kuulla lapsen epäsuoratkin kysymykset ja selittää tilannetta lapsen ikä- ja kehitystasolle sopivasti, vähättelemättä tai liioittelematta.

- Pienet lapset esimerkiksi ymmärtävät asiat hyvin kirjaimellisesti ja konkreettisesti. Hyvin nuoretkin lapset voivat osata lukea, joten uutisia, lööppejä ja vieraita sanoja voi olla tarpeen avata yhdessä.

Yhdessä voi miettiä, mitä kukin voi itse tehdä ja mihin asioihin voi omilla toimillaan vaikuttaa.

- Voi esimerkiksi selittää, että koska nyt on tällainen tauti, on tosi tärkeää, että pesemme käsiä ja yskimme oikein. Lapselta voi kysyä, mitä koulussa on kerrottu ja päiväkoti-ikäistä voi pyytää vaikkapa näyttämään, miten päiväkodissa on opetettu pesemään käsiä. Oppisiko äiti tai isäkin pesemään käsiä niin kauan, kuin aakkoslaulu kestää?

Paras lääke on mahdollisimman tavallinen arki, Turunen sanoo.

- Poikkeustilanteessa lapsen katse kääntyy aina vanhempaan päin. Siksi yhteinen aika ja vanhemman aito läsnäolo on valtavan tärkeä viesti lapselle siitä, että tästä selvitään kyllä.

Joensuulaisen Utran koulun rehtori Päivi Ikonen sanoo, että yksittäiset oppilaat ovat olleet ahdistuneita, mutta hysteriaa tai paniikkia ei ole ilmennyt.

- Kaikissa luokissa opettajat ovat puhuneet asiasta totuudenmukaisesti mutta ikätasoisesti. Jos lapsi on huolestunut, hänen kanssaan pitää keskustella mutta ei lietsoa.

Pataluodon koulun rehtori Liisa Välitalo kertoo, ettei ahdistuneisuutta ole ilmennyt ainakaan toistaiseksi, mutta oppilaat kyllä kyselevät asioista ja niistä puhutaan heidän kanssaan.

- Asiallista tietoa mutta ei hysteriaa, Välitalokin painottaa.

Hän muistuttaa, että aikuisten suhtautuminen heijastuu myös lapsiin.

- Jokainen tekee parhaansa. Lasten kohdalla se tarkoittaa esimerkiksi käsien pesemistä.