Yön uutiskooste: Ajokeli on paikoin erittäin huono, Ranskassa todettiin perjantaina 800 uutta koronavirustartuntaa

Rikollisryhmistä irtautuvia auttava Exit-toiminta on tähän mennessä auttanut useita kymmeniä ihmisiä. Tarkkoja osallistujamääriä ei turvallisuussyistä kerrota, mutta sekä keskusrikospoliisi (KRP) että Rikosseuraamuslaitos (Rise) kertovat asiakasmäärän olevan kymmenissä.

Osa saattaa aloittaa Exit-työskentelyn vankilassa ollessaan ja jatkaa vapautumisen jälkeen KRP:n kanssa. Risen mukaan vankiloissa jengeistä on päässyt irti arviolta 20 ihmistä.

Risestä ja KRP:stä ei turvallisuussyistä kommentoida, onko rikollisjärjestö United Brotherhoodin lakkauttamiskanne näkynyt kyselyiden tai irtautujien määrässä.

Ajokeli on paikoin erittäin huono - Pohjois-Karjalassa voimakkaan tuulen varoitus

Ajokeli on paikoin erittäin huono Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa lumisateen, kovan tuulen ja lumisten tiepintojen vuoksi, kertovat Ilmatieteen laitos ja Tieliikennekeskus.

Pohjois-Karjalassa on lauantaina voimassa tuulivaroitus. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisista yksittäisistä kaatuneista puista ja lyhyistä sähkökatkoista.

Maan etelä- ja länsiosissa saattaa päivällä sataa paikoin lunta. Muualla maassa on suurelta osalta luvassa poutainen ja selkeä tai selkenevä päivä.

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen demokraatit ja Valkoinen talo sopuun tukipaketista - luvassa muun muassa ilmaiset koronavirustestaukset

Yhdysvalloissa Valkoinen talo ja edustajainhuoneen demokraatit ovat päässeet sopuun tukipaketista koronaviruksen leviämisen vastaisessa taistelussa, kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Maa aikoo panostaa muun muassa palkallisiin sairauslomiin, ruoka-apuun ja työttömyysetuihin, kirjoittaa New York Times. Lehden mukaan pakettiin lukeutuvat lisäksi ilmaiset koronavirustestaukset myös niille, joilla ei ole sairausvakuutusta.

Paketin odotetaan menevän läpi demokraattienemmistöisessä edustajainhuoneessa. Republikaanienemmistöisessä senaatissa paketti voi kohdata esteitä.

Ranskassa todettiin perjantaina 800 uutta koronavirustartuntaa

Ranskassa on todettu perjantaina noin 800 uutta koronavirustartuntaa, kertovat useat eri mediat. Sairastuneita on koko maassa lähes 3 700. Maan terveysministeri Olivier Veran sanoi, että viruksen leviäminen on nopeaa ja todellista.

Yhteensä 79 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Ranskalaislehti Le Figaron mukaan yli 150 ihmisen tila on vakava.

Ranskassa on peruttu yli sadan hengen tapahtumia. Kouluja ryhdyttiin sulkemaan maassa perjantaina määrittelemättömäksi ajaksi, kertoo puolestaan brittilehti Guardian.

Uuden-Seelannin moskeijaiskun muistotilaisuus perutaan koronaviruksen takia

Uudessa-Seelannissa joudutaan perumaan Christchurchin kahteen moskeijaan kohdistuneen terrori-iskun muistotilaisuus, kertoo maan pääministeri Jacinda Ardern. Syynä perumiselle on koronaviruksen leviäminen. Iskusta on sunnuntaina kulunut vuosi.

Tilaisuuteen on odotettu saapuvan useita tuhansia ihmisiä. Osan odotettiin saapuvan ulkomailta.

Valkoista ylivaltaa kannattava mies ampui kahdessa moskeijassa perjantairukousten aikana. Iskussa kuoli 51 ihmistä. (Lähde: AFP)

Suuret risteilyalukset jäävät kuukaudeksi satamiin Yhdysvalloissa - syynä pelko koronaviruksen leviämisestä

Yhdysvalloissa useiden suurten laivayhtiöiden risteilyalukset jäävät satamiin 30 päivän ajaksi. Matkojen keskeytyksen syynä on koronavirus, joka on viime viikkoina päässyt leviämään useilla aluksilla kesken risteilyn.

Esimerkiksi Royal Caribbean -yhtiö kertoi 30 päivän lykkäyksestä lehdistötiedotteella. Uutistoimisto AFP:n mukaan Carnival Cruise Lines -yhtiö kertoi jo torstaina päättäneensä 60 päivän lykkäyksestä Princess-laivoilla. Muilla yhtiön linjoilla tauko kestää kuukauden.

Perjantaina risteilyalusten jäämisestä satamiin kertoi presidentti Donald Trump tviitissään. Trumpin mukaan laivat jäävät satamiin hänen pyynnöstään. Hän mainitsi laivayhtiöistä tviitissään myös Norwegian Cruise Linen ja MSC Cruisen.

Risteilytauon on Trumpin mukaan määrä alkaa Yhdysvalloissa perjantain vaihtuessa lauantaiksi. (Lähde: AFP)

BBC: Britannia kieltänee yleisötapahtumat ensi viikolla

Britannia saattaa kieltää yleisötapahtumat ensi viikolla koronaviruksen leviämisvaaran takia, kertoo maan yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n hallituslähteen mukaan ministerit laativat parhaillaan suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on estää maan terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumista.

Maassa on jo peruttu tukuittain suuria urheilu- ja kulttuuritapahtumia.

Yhteensä koronaviruksen seurauksena on Britanniassa kuollut 11 ihmistä. Varmistettujen tartuntojen lukumäärä nousi perjantaina 789:ään.

BBC:n mukaan hallituksen on määrä ensi viikolla kertoa myös mahdollisesti käyttöön otettavasta poikkeustilalainsäädännöstä.

Mediat: Bill Gates jättää Microsoftin hallituksen

Ohjelmistoyhtiö Microsoftin perustaja ja pitkäaikainen johtaja Bill Gates jättää yhtiön hallituksen. Asiasta kertovat useat kansainväliset mediat.

Gates kertoi haluavansa keskittyä jatkossa erilaisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin. Hän kertoi päätöksensä taustoista kirjoituksessaan yhteisöpalvelu Linkedinissä perjantaina.

Gates sanoi jättävänsä tehtävänsä myös holdingyhtiö Berkshire Hathawayn hallituksessa.

Paul Allen ja Gates perustivat Microsoftin vuonna 1975. Allen kuoli vuonna 2018.

Esapekka Lapin auto syttyi palamaan MM-rallissa, erikoiskoe peruttiin

Esapekka Lapin auto syttyi palamaan seitsemännellä erikoiskokeella Meksikon MM-rallissa.

Lappi ja hänen kartanlukijansa Janne Ferm pääsivät järjestäjien mukaan turvallisesti ulos palavasta autosta.

Lappi kertoo, että ei alkuun ymmärtänyt, kuinka suuresta palosta on kyse. Fermin poistuttua autosta Lappi jatkoi vielä hetken ajamista. Auto oli lopulta ilmiliekeissä.

Kisanjärjestäjät kertoivat sivuillaan, että kahdeksas erikoiskoe perutaan.