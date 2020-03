Koronatartuntojen määrä Suomessa kivunnut yli kahdensadan – karanteeneja ympäri maata

kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata. Esimerkiksi Hus on ilmoittanut, että koronavirustestauksessa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteidenottoon. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Suomessa on jälleen todettu kymmeniä uusia koronavirustartuntoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi lauantaina 55 uudesta tapauksesta, mutta luvussa ei ole mukana kaikkia varmistettuja tartuntoja. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi 12 koronatapauksesta, joten yhteensä uusia tapauksia on ainakin 67. Kaikkiaan tapauksia on Suomessa todettu jo yli 220.