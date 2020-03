Hallituksen viisikko keskustelee koronaviruksen rajoittamisesta – koko hallitus koolle maanantaina

Hallituksen johtoviisikko pohtii tänään lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. STT:n tietojen mukaan sunnuntain kokouksessa on määrä keskustella tilanteesta eikä päätöksiä ole odotettavissa. Sitä vastoin päätöksiä on luvassa maanantaina, kun koko hallitus on koolla.

– Silloin päivitetään myös linjaukset päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen osalta, sanoi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) Twitterissä. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus ei käsittele maanantaina valmiuslakia, joskin sen käyttöönottoon varaudutaan. – Olen lisäksi käynnistänyt valmiuslain käyttöönottoasetuksen valmistelun, jotta tarvittaessa asetus voidaan antaa nopeasti, Marin tviittasi. Valmiuslainsäädännön tarkoituksena on poikkeusoloissa muun muassa suojata väestöä ja turvata maan talouselämä. Valmiuslain tarkoittama poikkeusolo on esimerkiksi laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Lain perusteella kansalaisten tiettyjä perusoikeuksia voidaan rajoittaa. Torstaisen Säätytalon tapaamisen jälkeen Marin kertoi, että kaikki eduskuntaryhmät ovat antaneet tukensa valmiuslain käyttöönotolle, jos nykyistä voimassaolevaa lainsäädäntöä ei koeta riittäväksi. Marin on painottanut, että tällaisen päätöksen tekeminen edellyttää kuitenkin huolellista arviota. Nyt koronaviruksen leviämisen estämiseen sovelletaan tartuntatautilakia.