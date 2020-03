Yön uutiskooste: Hallituksen viisikko keskustelee koronaviruksen rajoittamisesta, Viro sulkee rajansa

Hallituksen johtoviisikko pohtii tänään lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. STT:n tietojen mukaan sunnuntain kokouksessa on määrä keskustella tilanteesta eikä päätöksiä ole odotettavissa. Sitä vastoin päätöksiä on luvassa maanantaina, kun koko hallitus on koolla.