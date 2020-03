Ravintola-ala on koronan takia hätää kärsimässä – menossa suuri lomautusvyyhti

Koronaviruksen mukanaan tuoma ihmisten liikkumisen väheneminen heijastuu suoraan matkailu- ja ravintola-alan toimintaan. Arvion mukaan ravintolapalvelujen kysyntä on noin 70 prosenttia pienempää kuin mitä se muuten voisi tällä hetkellä olla, ja tilanne heikkenee koko ajan, kertoo Matkailu- ja Ravintolapalvelut -yhdistyksen (MaRa) toimitusjohtaja Timo Lappi.

Lapin mukaan käynnissä on valtava lomautusvyyhti ja jos kriisi jatkuu pitempään, kymmenettuhannet työntekijät toimialalla lomautetaan.

– Hyvä asia on se, että tällä hetkellä irtisanomisia on vähän, hän sanoo.

Nyt tarvitaan Lapin mukaan hallitukselta toimia, sillä vaikka palvelujen kysyntä on tipahtanut äkillisesti ja dramaattisesti, melkein kaikki ravintoloiden kulut juoksevat samanaikaisesti sellaisenaan.

– Hallituksen eiliset (maanantaiset) toimet ovat sinänsä ihan hyviä, mutta riittämättömiä meidän toimialamme näkökulmasta. Eli kulut pitää pystyä nopeasti sopeuttamaan siihen, että kysyntää ei enää ole.

Yritykset eivät Lapin mukaan nyt pysty noudattamaan vähintään viiden viikon normaalia yt-menettely- ja lomautusilmoitusaikaa. Monet yritykset ovatkin alalla ottaneet käyttöön yt-lain 60 pykälän, jonka mukaan on mahdollista antaa lomautusilmoitus etukäteen ja käydä yt-menettelyt myöhemmin.

– Mutta siinäkin tilanteessa on 14 päivän ajan palkanmaksuvelvollisuus olemassa, joka sekin on liian paljon tilanteessa, jossa kysyntää ei ole enää ollenkaan. Pahimmillaan meidän alan yritystenkysyntä on pudonnut jopa nollaan tai viiteen prosenttiin, Lappi sanoo.