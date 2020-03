Pääministeri(sd.) hallituksen muodostavien puolueiden yhteenlaskettu kannatus on kasvanut, selviää Helsingin Sanomien kannatusmittauksesta. Puolueet nauttivat nyt 53,9 prosentin luottamusta, kun kuukausi sitten kannatus oli alle 53 prosentin.

Pääministeripuolue SDP on nyt kyselyn mukaan maan toiseksi suosituin 17,1 prosentin kannatuksella.

Kyselyn mukaan perussuomalaiset on yhä maan suosituin puolue 21,6 prosentin kannatuksella. Sen suosio on tippunut 0,8 prosenttiyksikköä. Oppositiopuolue kokoomus on kolmanneksi suosituin puolue.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kysely toteutettiin 15. helmikuuta ja 13. maaliskuuta välisenä aikana eli ennen kun hallitus kertoi laajoista poikkeustoimistaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.