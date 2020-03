Yön uutiskooste: Laajat poikkeustoimet astuvat voimaan tänään, hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus kasvussa

Laajat poikkeustoimet astuvat voimaan tänään

Monet hallituksen linjaukset koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta astuvat voimaan tänään.

Oppilaitosten lähiopetus keskeytetään tästä päivästä alkaen. Koulujen sulkemisesta huolimatta kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien lapsille järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen ensimmäisten luokkien lähiopetus.

Valtion ja kuntien kulttuurilaitokset, urheilutilat ja kirjastot suljetaan.

Vierailut ikäihmisten palvelulaitoksissa sekä sairaaloissa on pääsääntöisesti kielletty. Tapauskohtaisia poikkeuksia voidaan soveltaa esimerkiksi saattohoidossa oleviin ja sairaiden lasten lähipiiriin.

Julkisissa kokoontumisissa saa olla korkeintaan kymmenen ihmistä.

Eduskunta käsittelee tänään valmiuslain käyttöönottoasetuksia

Eduskunta käsittelee tänään valmiuslain käyttöönottoasetuksia perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Valmiuslailla kansalaisten vapauksia ja yhteiskunnan toimintoja rajoitetaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Perustuslakivaliokunta jatkoi mietintönsä hiomista puolille öin ja mietinnön tekemistä jatketaan aamulla yhdeksältä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) arvioi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, että valiokunta saa mietinnön hyväksyttyä.

Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden näkemykset olivat yhdensuuntaisia.

HS-gallup: Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus kasvussa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen muodostavien puolueiden yhteenlaskettu kannatus on kasvanut, selviää Helsingin Sanomien kannatusmittauksesta. Puolueet nauttivat nyt 53,9 prosentin luottamusta, kun kuukausi sitten kannatus oli alle 53 prosentin.

Pääministeripuolue SDP on nyt kyselyn mukaan maan toiseksi suosituin 17,1 prosentin kannatuksella.

Kyselyn mukaan perussuomalaiset on yhä maan suosituin puolue 21,6 prosentin kannatuksella. Sen suosio on tippunut 0,8 prosenttiyksikköä. Oppositiopuolue kokoomus on kolmanneksi suosituin puolue.

Kysely toteutettiin 15. helmikuuta ja 13. maaliskuuta välisenä aikana eli ennen kun hallitus kertoi laajoista poikkeustoimistaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kolmasosa yrityksistä pelkää konkurssia koronan vuoksi

Noin kolmasosa kauppakamarien jäsenyrityksistä arvioi konkurssiriskin kasvaneen merkittävästi koronavirusepidemian vuoksi, kertoo Keskuskauppakamarin kysely.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta odottaa, että epidemia vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon tavalla tai toisella negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Noin puolet kertoo, että negatiivisia vaikutuksia on jo ollut.

Maanantaina ja tiistaina järjestettyyn kyselyyn vastasi yli 3 800 kauppakamarien jäsenyritystä.

Abit kirjoittavat matematiikan ylioppilaskirjoitukset tänään

Tänään abiturientit ympäri maan kirjoittavat matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia kirjoitusten aikatauluun. Reaaliaineiden koepäivät siirrettiin viikolla aikaisemmaksi eiliselle tiistaille 17.3. ja huomiselle torstaille 19.3.

Menettelyllä pyritään turvaamaan kirjoitusten järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua. Saamen äidinkielen koetta lukuun ottamatta kirjoitukset paketoidaan 20.3. mennessä.

Korkeakoulujen yhteishaku syksyn suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin alkaa

Tänään alkaa korkeakoulujen yhteishaku ensi syksynä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Näiden koulutusten hakuaika päättyy 1. huhtikuuta.

Todistusvalintojen osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27. toukokuuta. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8. heinäkuuta.

Nyt alkanut haku on tämän kevään toinen yhteishaku korkeakouluissa. Tammikuussa haettiin opintopaikkoja ensi syksynä alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin.

Kuluvan vuoden kolmas korkeakoulujen yhteishaku pidetään syyskuussa. Siinä voi hakea ensi keväänä alkaviin koulutuksiin.

Joe Biden viemässä demokraattien esivaalivoiton myös Arizonassa

Yhdysvalloissa Joe Biden voittaa demokraattien esivaalin myös Arizonassa, kertovat yhdysvaltalaisviestimet. Biden otti voiton kaikissa kolmessa tiistain esivaaliosavaltiossa eli Arizonan lisäksi Floridassa ja Illinoisissa.

Tiistaina piti äänestää myös Ohiossa, mutta osavaltion kuvernööri ilmoitti, että äänestyspaikat pysyvät suljettuna koronaviruspandemian vuoksi.

Esivaalien tulokset asettavat Bidenin kilpakumppanin, senaattori Bernie Sandersin erittäin hankalaan asemaan. Sanders tarvitsi hyvän tuloksen tiistaina, jotta hän voisi pitää kampanjansa elossa

Australia kehottaa kansalaisiaan pysymään kotimaassa, yli sadan hengen kokoontumiset kielletään

Australia kehottaa kansalaisiaan pysymään kotimaassa koronaviruspandemian vuoksi. Pääministeri Scott Morrison julisti uusia matkustusrajoituksia lehdistötilaisuudessa keskiviikkona. Morrisonin mukaan nyt ei ole aika matkustaa ulkomaille.

Australia on myös päättänyt kieltää yli sadan hengen kokoontumiset sisätiloissa. Kielto ei koske julkista liikennettä, ostostentekopaikkoja ja kouluja.

Pääministerin mukaan Australian pitäisi varautua siihen, että poikkeukselliset olot jatkuvat vähintään puoli vuotta.

Australia on kertonut noin 450 koronavirustartunnasta. Kuolleita on toistaiseksi viisi. (Lähde: AFP)

Turkissa ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema

Turkissa on vahvistettu ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema. Samalla tartuntojen määrän kerrottiin nousseen noin 50:stä lähes sataan.

Kuollut oli 89-vuotias, joka oli saanut tartunnan työntekijältään. Työntekijällä oli ollut yhteyksiä Kiinaan.

Maassa on tehty useita eri koronaviruksen ehkäisytoimia. Muun muassa koulut ja yliopistot päätettiin sulkea, kun todettuja tartuntoja oli vielä alle kymmenen. Lisäksi yhteisrukoukset moskeijoissa on peruttu.

Turkissa on myös voimassa matkustusrajoituksia useista maista. (Lähde: AFP)