Omakotitalomurtoja eri puolilla Suomea: Poliisi teki kotietsintöjä muun muassa Liettuassa, epäiltyjä vangittu – kuvia takavarikoidusta omaisuudesta

Poliisin mukaan rikoskokonaisuuden esitutkinnassa on edistytty, ja kotietsintöjä on tehty muun muassa Liettuassa. Rikoksiin epäiltyjä tekijöitä on otettu kiinni ja vangittu.

- Kotietsintöjen yhteydessä poliisi on takavarikoinut huomattavan määrän anastetuksi epäiltyä omaisuutta, kuten koruja ja kelloja.

- Osa takavarikoiduista omaisuudesta ei ole välttämättä rahallisesti arvokasta, mutta on poliisille tutkinnallisesti tärkeää, että saamme selvitettyä anastetun omaisuuden alkuperän. Tutkinnassa kaikelle takavarikoidulle omaisuudelle ei ole toistaiseksi löytynyt omistajaa, poliisi toteaa.

Poliisi uskoo esineiden olevan peräisin pääasiassa omakotitalomurroista, jotka tapahtuivat eri puolilla Suomea 20.7.2019-16.11.2019.

Poliisi pyytää asuntomurron kohteeksi joutuneita tunnistamaan takavarikoitua omaisuutta.

- Jos olet joutunut asuntomurron uhriksi heinäkuun ja joulukuun välillä vuonna 2019 ja tunnistat esineen omaksesi, ota yhteyttä Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkijoihin ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , soittamalla vihjenumeroon 029 541 5232 tai ota suoraan yhteyttä lähimpään poliisiin.

Poliisin mukaan yhteydenotoissa pyydetään ilmoittamaan muun muassa tunnistettavan esineen kuvassa näkyvä numero ja lyhyt perustelu sille, miksi esine kuuluu henkilölle.

- Tarvittaessa poliisi ottaa ilmoittajaan yhteyttä kevään aikana.

Alla poliisin julkaisemia kuvia takavarikoidusta omaisuudesta: