THL: Suomessa on tiedossa nyt 359 koronavirustartuntaa

Suomessa on tähän mennessä tiedossa 359 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) verkkosivuillaan. Tartuntojen määrä on kasvanut 40:llä eilen ilmoitetusta.

Uusista koronatapauksista 31 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Pohjois-Karjalassa varmistettiin tänään aamupäivällä yksi uusi koronatapaus. Tartunta on saatu ulkomaanmatkalta, ja potilas on eristyksessä kotona. Pohjois-Karjalassa on nyt tutkittu noin 200 koronavirusnäytettä, joista kaksi on ollut positiivisia.

Koronaviruksesta sairastuneiden todellista määrää Suomessa ei enää tiedetä. Tartuntaa epäiltäessä näytteitä otetaan ensisijaisesti vakavasti oireilevilta ja terveydenhuollon henkilökunnalta. Useimmat lieväoireiset koronavirustartunnat eivät siis enää tule mukaan lukuihin. Oireettomia ei testata.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi maanantaina Ylellä, että sairastuneiden todellinen määrä Suomessa voi olla 20–30 kertaa suurempi kuin tähän mennessä on todettuja tapauksia.