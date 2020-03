Suomi palauttaa rajatarkastukset kaikille rajoilleen ja alkaa rajoittaa henkilöliikennettä tänään puoliltaöin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että rajanylittäjät otetaan tarkastukseen ja henkilöpaperit on näytettävä kaikilla rajoilla. Turistina maailmalle ei tule enää lähteä, eikä turistina saa tulla myöskään maahan.

– Paluuliikenne, välttämätön asiointi ja välttämätön työmatkaliikenne sallitaan. Käytännössä arvion siitä, onko juuri tämän henkilön välttämätöntä ylittää raja, tekee yksittäinen rajatarkastaja, eikä mitään todistuksia aleta vaatia. Arvio perustuu muiden tietojen lisäksi siihen, mitä henkilö itse kertoo, komentajakapteeni Mikko Hirvi Rajavartiolaitoksesta sanoo.

Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat saavat edelleen palata maahan. Suomeen palaavan henkilön tulee valtiojohdon linjauksen mukaan jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat voivat edelleen poistua maasta.

Venäjä sulki rajansa, myös Norja ja Viro rajoittavat liikennettä

Rajaliikennettä rajoittavat lisäksi muiden maiden rajoitustoimet ja muutokset lento- ja laivaliikenteessä. Lento- ja laivayhtiöt supistavat toimintaansa.

Esimerkiksi Venäjä on jo Suomen rajavartiolaitoksen mukaan linjannut, ettei se ota maahan ulkomaan kansalaisia. Paluukaan ei onnistu junalla enää huomenna, sillä henkilöliikenne Vainikkalan rautatien rajanylityspaikan kautta keskeytetään kokonaan. Tolstoi- ja Allegro-junien viimeiset vuorot ajetaan tänään illalla.

Norja on asettanut pääosin samanlaiset rajoitukset rajoilleen kuin Suomikin. Ulkomaalaisille maahantulorajoituksia on määrännyt myös Viro. Ruotsi ei ole toistaiseksi ilmoittanut rajoittavansa liikennettä.

Suomessa kansainväliselle lentoliikenteelle pysyvät auki ainoastaan Helsinki-Vantaan, Maarianhaminan ja Turun lentoasemat. Ne pysyvät auki ainoastaan tavara- ja välttämättömälle työliikenteelle sekä paluuliikenteelle.

Tavaraliikenne jatkuu edelleen kaikilla rajoilla.

Laivalippuja Tukholmaan ja Tallinnaan myydään edelleen

Helsingin, Turun, Vaasan ja Maarianhaminan satamat ovat edelleen auki paluuliikenteelle sekä muulle välttämättömälle liikenteelle.

Silja Line ja Viking Line kuitenkin keskeyttävät liikennöinnin Helsingin ja Tukholman välillä kokonaan. Viking Linen aluksista Mariella on jäänyt jo Helsingin satamaan ja Gabriella ajaa vielä tämän illan lähtönsä Tukholmasta. Silja Linen alukset pysyvät satamassa torstaista alkaen.

Turku–Ahvenanmaa–Tukholma-välillä liikennöinti kuitenkin jatkuu normaaliin tapaan ja myös lippuja myydään normaalisti.

– Turun-laivat Viking Amorella ja Viking Grace liikennöivät normaalissa aikataulussaan. Tallinnaan liikennöi kerran päivässä lauantaita lukuun ottamatta Helsingistä suuntaansa Viking Xprs, Viking Linen tiedottaja Christa Grönlund sanoo.

Silja Linen laivoista Baltic Princess, Galaxy ja Tallinkin laivoista Megastar liiikennöivät tavalliseen tapaan. Lisäksi Tallinkin rahtilaivat Sea Wind ja Regal Star ottavat kyytiin automatkustajia. Yhtiöt tarjoavat nyt matkojen siirtoja, vaihtamisia lahjakortteihin ja peruutusmahdollisuuksia, joista kerrotaan laivayhtiöiden nettisivuilla.

Kummastakin yhtiöstä kerrotaan, että matkustajia on tällä hetkellä ja tulevina päivinä vähän. Valtiojohdon linjaus matkustamisen välttämisestä on purrut.

– Matkustajia on tällä hetkellä todella vähän ja laivojen palvelut on supistettu ihan minimiin. Meillä on vielä matkustajaryhmiä, joiden paluita kotimaahan järjestellään, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd sanoo.

Matkustajan vastuulla on selvittää, onko hänellä oikeus ylittää raja vai ei.