Synlab: Koronavirusnäyte otetaan tikulla nenänielusta ja tutkitaan geenimonistuslaitteella – tulos valmistuu 4–6 tunnissa

Koronavirus Covid-19:n testaaminen on monivaiheinen ja tarkka prosessi, diagnostisten palveluiden yksityinen tarjoaja Synlab tiedottaa.

Synlabin lääketieteellisen johtajan Sohvi Hörkön mukaan tutkimuksen vastaus on potilaan tiedossa noin vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta.

- Näytteen ottaa laboratoriohoitaja nylontikulla potilaan nenänielusta. Koska virukset ovat sisällä soluissa, näytteeseen tarvitaan epiteelisoluja. Riittävää näytettä ei saa esimerkiksi limasta, tiedotteessa kerrotaan.

Kun analyytikko on ottanut näytteen potilaalta, hän laittaa näytteen kuljetusputkeen.

Synlabin mukaan tutkimushenkilöstö sulkee putket paketteihin, joiden päällä on erikseen maininta ”Covid-19”.

Synlabin näyteputkipakkaukset kulkevat Suomesta laivalla Tallinnaan keskuslaboratorioon, jossa henkilöstö analysoi näytteet. Näytteet kulkevat Suomesta Viroon myös poikkeustilan aikana, tiedotteessa valotetaan.

- Kun näyte on perillä laboratoriossa, näytteen ottaa vastaan vastaanottoyksikön henkilökunta. Henkilökunta varmistaa, ettei näyte ole vaurioitunut kuljetuksen aikana ja se pystytään analysoimaan luotettavasti.

Vastaanottoyksikkö tarkistaa myös, että näyte on tullut laboratorioon riittävän nopeasti ja sen voi analysoida luotettavasti. Jos näytteessä on ongelma, laboratorio on yhteydessä näytteenottoyksikköön ja pyytää potilaalta uuden näytteen, Synlab kertoo.

- Koronaviruksen osalta näin ei ole kuitenkaan toistaiseksi tapahtunut. Muidenkin näytteiden kohdalla yleensäkin vain pieni osa, alle 0,02 prosenttia, joudutaan jättämään analysoimatta.

Jos tulos on positiivinen, kyse on koronavirustartunnasta. Potilaalle vastauksen kertoo lääkäri.

- Tällaisesta tuloksesta laboratorio lähettää myös tartuntatauti-ilmoitusmenettelyn mukaisesti tiedon Suomeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle THL:ään. Tulos valmistuu 4-6 tunnissa, ja vasteaika on noin vuorokausi, Hörkkö toteaa.

Tällä hetkellä Tallinnan-laboratorio voi analysoida viisisataa Suomesta tulevaa koronavirusnäytettä vuorokaudessa. Synlab tekee jatkuvasti toimenpiteitä kapasiteetin kasvattamiseksi, koska testaustarve Suomessa on erittäin suuri, tiedotteessa kerrotaan.

Koronavirustesti on geenimonistustesti, jonka avulla mikrobit eli bakteerit, virukset, sienet tai alkueläimet löytyvät infektiopotilaiden näytteistä nopeasti.

Synlabin mukaan niin sanottu PCR-tekniikka tuli arkikäyttöön laboratorioihin 1980-luvulla yhdysvaltalaisen biokemistin Kary Mullisin ansiosta. Mullis sai työstään Nobelin kemianpalkinnon vuonna 1993.