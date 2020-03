SPR auttaa Hyvinkään sairaalaa varautumaan koronaepidemiaan, järjestö valmiudessa auttamaan muuallakin

Suomen Punainen Risti (SPR) toimittaa Hyvinkään sairaalan käyttöön telttoja ja kalusteita koronavirustilanteeseen varautumiseksi, avustusjärjestö kertoo verkkosivuillaan.

Potilaiden hoitamiseen suunniteltujen telttojen avulla sairaala saa lisätilaa hoidon kiireellisyyden arviointiin. Triage-yksikön teltat ovat Suomen sääoloihin sopivia metallirunkoisia kangastelttoja.

SPR:n mukaan pyyntö avun toimittamisesta tuli Hyvinkään sairaalalta. Punaisen Ristin vapaaehtoisia ja työntekijöitä on osallistunut tänään telttojen pystyttämiseen Hyvinkään sairaalan pihalle.

– Muokkaamme katastrofiavussa käytettäviä avustusyksiköitä tarpeen mukaan. Pohjana tässä on suunnittelemamme evakuointikeskus, joka muokataan vastaamaan sairaalan tarpeita. Nyt yksikön tehtävänä on varmistaa, että sairaalalla on riittävästi kapasiteettia potilaiden vastaanotossa ja arvioinnissa, sanoo Punaisen Ristin katastrofivalmiusyksikön koordinaattori Virpi Teinilä.

SPR sanoo, että sillä on välitön valmius lähettää useita samanlaisia yksiköitä koko Suomen alueelle.