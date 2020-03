Ilmailualalle työehtosopimus – lomautusilmoitusaika tilapäisesti kolme päivää

Lentoliikenteen palveluille on solmittu uusi työehtosopimus. Asiasta kertoi torstaina työnantajia edustanut Palvelualojen työnantajat Palta. Työntekijöitä neuvotteluissa edusti Ilmailualan unioni IAU.

Paltan mukaan koronaviruspandemian vaivaamalle alalle on sovittu tilapäisesti normaalia lyhyemmästä kolmen päivän lomautusilmoitusajasta. Myös yt-neuvottelujen esityksen antamisaikaa on lyhennetty. Järjestely on voimassa toukokuun loppuun saakka.

Sopimus vastaa kustannuksiltaan muilla aloilla tehtyjä ratkaisuja. Sopimuksen piirissä noin 3 000 työntekijää, ja se on voimassa 26 kuukautta.

Työnantajapuoli kuvailee päättyneitä neuvotteluja haastaviksi.

– Koronakriisin vaikuttaessa suuresti lentoliikenteeseen on tärkeää, että työehtosopimustilanne saatiin ratkaistua, Paltan asiantuntija Heini Wiik-Blåfield sanoo tiedotteessa.