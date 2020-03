Yön uutiskooste: Koronavirus ajoi Kiinan talouden päin seinää, Espanja sulkee kaikki hotellit

Kiina julkisti maanantaina sektorikohtaisia lukuja tammi-helmikuulta. Vähittäiskauppa ja teollisuustuotanto romahtivat paljon odotettua enemmän. Nordean pääekonomistin Tuuli Koivun mukaan Kiinan talous koki miltei äkkipysähdyksen.

Länsimaissa on otettu käyttöön samankaltaisia eristystoimia, joihin Kiina ryhtyi koronaviruksen torjumiseksi. Myös Kiinassa on nähty, että vaikutukset iskevät ensimmäisenä pienyrittäjiin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suomessa hallituksen odotetaan kertovan tänään taloustoimista, joilla pyritään pehmentää yritysten kokemaa shokkia. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn puolestaan kertoo aamupäivällä pandemian vaikutuksista Suomeen ja maailmantalouteen.

Aasiassa pörssipäivä alkoi nousussa

Aasiassa ja Australiassa pörssipäivä on alkanut nousutunnelmissa. Hongkongissa Hang Seng -indeksi oli kaupankäynnin alettua yli 2,5 prosentin nousussa. Myös Australiassa keskeinen indeksi oli pörssin avautuessa reippaassa vauhdissa ylöspäin.

Shanghaissa keskeinen indeksi nousi noin prosentin, ja Shenzen Composite -indeksi avasi 1,1 prosentin ylämäessä. Tokiossa pörssi on ollut perjantaina kiinni.

Öljyn hinta on häilynyt. Viitelaatu WTI:n hinta oli Aasiassa aamukaupassa 2,2 prosentin nousussa, mutta Brent-viitelaadun hinta puolestaan pakitti 0,9 prosenttia. (Lähde: AFP)

Pörssipäivä päättyi nousussa Wall Streetillä

Yhdysvalloissa pörssikurssit päätyivät päivän päätteeksi plussalle. Markkinoilla puntaroitiin maiden hallitusten pyrkimyksiä piristää taloutta, kun koronaviruskriisi uhkaa syöstä maailmantalouden pitkään ja kivuliaaseen laskusuhdanteeseen.

Wall Streetillä keskeiset indeksit päätyivät plussalle. Esimerkiksi Nasdaq kohosi 2,3 prosenttia.

Aiemmin päivällä Euroopassa indeksit sahasivat nollan molemmin puolin, mutta päätyivät lopulta nousuun.

Helsingin pörssin OMXH-indeksi nousi lopulta runsaat 3,3 prosenttia. (Lähde: AFP)

Ylioppilaskirjoituksissa vuorossa vieraan kielen pitkä oppimäärä - koronaviruksen takia ensi viikolle jää vain saame

Ylioppilaskirjoitukset päättyvät tänään suurimmalta osalta oppilaita. Tänään kirjoitetaan vieraan kielen pitkän oppimäärän koe. Kokeet järjestetään englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän osalta.

Viimeisenä ensi maanantaina järjestetään saamen kielen koe.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan ensi viikolla piti järjestää myös reaaliaineiden kokeet. Niitä kuitenkin aikaistettiin viikolla koronaviruksen takia.

Tänään on kevätpäiväntasaus - talvi jää taakse

Tänään on kevätpäiväntasaus, jolloin päivän ja yön pituudet ovat kaikkialla maapallolla suunnilleen yhtä pitkiä.

Pohjoisnavalla alkaa tänään puolen vuoden pituinen päivä ja etelänavalla yö. Kevään edetessä päivät pitenevät ja yöt lyhenevät Suomessa ja muualla pohjoisella pallonpuoliskolla.

Kevätpäiväntasauksen on perinteisesti katsottu erottavan pohjoisen pallonpuoliskon talven ja kevään toisistaan.

Kalifornialaiset määrätään pysymään kodeissaan

Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio on määrännyt asukkaat pysymään kodeissaan. Pandemian aikana kodeista voi poistua vain, jos se on välttämätöntä, kirjoittaa Guardian. Osavaltiossa asuu 40 miljoonaa ihmistä.

Osavaltiossa on yli 900 koronavirustartuntaa ja 19 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Maan osavaltioista tartuntamäärissä sitä edellä ovat New York ja Washington. Koko Yhdysvalloissa on jo yli 13 000 tartuntaa.

Haitissa julistettiin poikkeustila kahden koronavirustartunnan jälkeen

Haitissa on julistettu poikkeustila, ja maa sulkee rajansa puolilta öin paikallista aikaa, kertoo muun muassa Guardian. Karibialla sijaitseva valtio sulkee koulut, yliopistot ja teollisuuspuistoja sekä asettaa iltakahdeksalta alkavan aamuviiteen kestävän ulkonaliikkumiskiellon.

Maassa on todettu kaksi koronavirustartuntaa. CNN:n mukaan yksi sairastuneista on belgialainen mies, joka johtaa paikallista orpokotia. Toinen tartunnan saaneista on Ranskan kansalainen.

Haiti on yksi läntisen pallonpuoliskon köyhimmistä maista.

Irlannissa 30 000 ihmistä ilmoittautui terveydenhuollon apujoukkoihin koronavirustartuntojen lisääntyessä

Irlannissa yli 30 000 ihmistä on valmiina auttamaan taistelussa koronavirusta vastaan, kertovat maan terveysviranomaiset. Maan hallitus pyysi aikaisemmin päteviä ammattilaisia ja vapaaehtoisia pestautumaan terveydenhuollon työvoimaan.

Viranomaiset kertoivat tiistaina etsivänsä apujoukkoja. Apua etsittiin niin sairaaloihin kuin ambulansseihin.

Irlannissa on todettu yli 550 koronanvirustartuntaa. Maan pääministeri Leo Varadkar on arvioinut, että tartuntoja saattaa olla maaliskuun loppuun mennessä 15 000. (Lähde: AFP)

Espanja sulkee kaikki hotellit koronaviruksen takia

Espanja on määrännyt kaikki hotellit suljettavaksi taistelussa koronaviruksen leviämistä vastaan.

Valtion tiedotteen mukaan hotellit ja kaikki samankaltainen majoitustoiminta keskeytetään sen kansallisilla alueilla.

Espanjassa on kuollut yli 800 ihmistä koronaviruksen seurauksena. Lähes 18 000:n on todettu sairastuneen.

Espanjassa koronaviruksesta on kärsinyt pahiten Madridin alue, jossa osa sairaaloista on ollut erittäin kovilla potilaiden hoidossa. Kaupungissa hotelleja on varusteltu sairaalakäyttöön. (Lähde: AFP)