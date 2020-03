Suomalaisia kannustetaan keksimään ratkaisuja koronaongelmiin – 48 tunnin tempaus alkaa tänään

Koronakriisiä ratkotaan viikonloppuna aivan uudenlaisen haasteen avulla. Verkossa tapahtuva Hack the crisis -tempaus haastaa suomalaisia kantamaan kortensa kekoon ja keksimään ratkaisukeinoja mitä erilaisimpiin koronan aiheuttamiin ongelmiin. Osallistujille annetaan 48 tuntia aikaa kehitellä innovaatioita, joilla maan tilanne helpottuisi kaikilla mahdollisilla osa-alueilla. Aika alkaa tänään kello 16.

Virossa kehitetyn ja viime viikonloppuna toteutetun haasteen polkaisi Suomessa alkuun Jussi Tapio, jonka tuttavia virolaiset järjestäjät ovat.

– Kun Marin oli kertonut, että rajat laitetaan kiinni, päätin alkaa toimia. Kysyin, saanko lainata ideaa, ja hehän tietysti innostuivat kovasti. He itse saivat idean viime perjantaina, ja laittoivat tapahtuman kasaan. Mukana siellä oli 70 tiimiä, kertoo innovaatioyritys Ghost Companyn perustaja Tapio.

Suomessa haaste on levinnyt muutamassa päivässä kulovalkean lailla, ja nyt mukaan on ilmoittautunut jo yli 300 tiimiä, joissa toimii kaikkiaan 1 500–2 000 ihmistä.

– Vaikka kilpailu ja 48 tuntia alkaa tänään kello 16, rekisteröityminen on edelleen käynnissä. Annamme kyllä kaikkien ideoiden tulla sunnuntaihin saakka, Tapio sanoo.

Tapahtuman tukijoiksi ovat ilmoittautuneet muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, Helsingin kaupunki ja Business Finland sekä lukuisat erikokoiset yritykset.

Tiimien tukena liki sata mentoria

Kaikki haasteeseen osallistuvat tiimit saavat 48 tuntia aikaa perjantaista sunnuntaihin miettiä vastausta kolmeen alakategoriaan: pelasta henkiä, pelasta yhteisöjä ja pelasta yrityksiä.

Aikarajan mentyä umpeen haastetta varten kerätty jury valitsee viisi parasta ideaa. Palkittuja ideoita työstävät tiimit saavat kaksi viikkoa aikaa sekä resursseja jatkojalostaa niitä toimiviksi konsepteiksi.

Kilpailuun voi ilmoittautua myös yksin ja etsiä verkosta samanlaisen ongelman kanssa painiskelevan tai ihmisen, jolla on samanlaista osaamista. Nämä voivat muodostaa uusia tiimejä.

Tiimien apuna toimii eri aloja edustavia mentoreita, joita on ilmoittautunut mukaan jo lähes sata.

Hack the crisis -formaatista on kovaa vauhtia muodostumassa maailmanlaajuinen ilmiö. Vastaavanlainen tempaus on vireillä ainakin Saksassa, Puolassa, Moldovassa, Ukrainassa ja Liettuassa. Valmistelut on käynnistetty muun muassa Itävallassa, Meksikossa ja Intiassa. Toteutukset eri maissa ovat hyvin erilaisia, koska valmista, lukkoon lyötyä strategiaa ei ole.