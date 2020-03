Pääministeri Sanna Marin IS:lle: "En ole kokenut, että minua olisi puskettu valmiuslakiasiassa"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kiistää Ilta-Sanomien haastattelussa, että presidentti Sauli Niinistö olisi puskenut hallitusta eteenpäin valmiuslakiasiassa.

– Itse en ole kokenut, että minua olisi kukaan puskenut mihinkään suuntaan, Marin sanoo lehdelle.

Marin kertoo haastattelussa pitäneensä presidenttiä tiiviisti informoituna hallituksen päätöksentekoprosessista. Presidentin ohella Marin on ollut taajaan yhteyksissä myös eduskunnan puhemieheen Matti Vanhaseen (kesk.).

– Mutta valmistelua on kaikin osin johtanut hallitus kuten kuuluukin, Marin jatkaa.

Marin kertoo haastattelussa, että hallituksen karanteenitoimet ovat vaikuttaneet myös hänen omaan lähipiiriinsä. Pääministerin puolison Markus Räikkösen vanhemmat kuuluvat yli 70-vuotiaina riskiryhmään, eivätkä ole siksi voineet tavata esimerkiksi Marinin ja Räikkösen 2-vuotiasta Emma-tytärtä.

Pääministerin mukaan tytär on ollut poissa päiväkodista jonkin aikaa, ja Räikkönen on puolestaan tehnyt etätöitä. Marin myöntää, että on ehtinyt olemaan kriisin aikana hyvin vähän perheen kotona.