Kevytyrittäjien tueksi perustettiin työllistävä verkkopalvelu

Koronatilanteen takia toimeentulonsa menettäneiden kevytyrittäjien tueksi on perustettu työllistävä verkkopalvelu. Palvelu auttaa keikkatyönsä menettäneitä kevytyrittäjiä, freelancereita ja itsensätyöllistäjiä löytämään nopeasti korvaavia työtehtäviä muilta aloilta.

Palvelu tarjoaa myös kiireapua aloille, joilla kaivataan kriisin seurauksena väliaikaisesti lisää työvoimaa.

Lisäksi korona-apu.fi neuvoo kevytyrittäjiä siinä, kuka korvaa viruksen aiheuttaman ansionmenetyksen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Ensimmäiset ilmoitukset ovat tulleet, ja olemme pystyneet työllistämään jo muutamia ihmisiä väliaikaisiin tehtäviin. Tässä tilanteessa esimerkiksi kansalaisjärjestöt, terveydenhuolto- ja huoltovarmuusalojen yritykset tulevat tarvitsemaan lisätyövoimaa, arvioi palvelun perustaneen Free-Laskutuksen toimitusjohtaja Joonas Tuompo tiedotteessa.

Palvelussa yrittäjät antavat tiedot osaamisestaan ja toiminta-alueestaan. Vastaavasti yritykset, järjestöt ja yhteisöt voivat ilmoittaa pikaisesta työvoiman tarpeesta.

Free-Laskutuksessa uskotaan, että palvelu voi helpottaa rakennus- ja remonttialalle todennäköisesti syntyvää työvoimapulaa, kun Suomessa työskennelleet baltialaiset rakennusmiehet palaavat kotimaihinsa.

Tiedotteen mukaan Suomessa on noin 150 000 kevytyrittäjänä toimeentulevaa ihmistä. Suurin osa kevytyrittäjistä on 30–45-vuotiaita. Koko toimialan liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa.

Kevytyrittäjien yleisimmät toimialat ovat rakentaminen, hallinto- ja tukitoiminnot, taiteet, viihde sekä virkistys. Kevytyrittäjissä on myös paljon tapahtuma- ja kulttuurialan ammattilaisia, joilta ovat toimeksiannot kadonneet ainakin kesään asti.