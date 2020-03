Mentolisavukkeiden myyntikielto alkaa toukokuussa – Tulli ei kurita Tallinnan-matkailijaa, vaikka laukusta löytyisi tiskin alta ostettu vihreä kartonki

Tumppaanko kokonaan vai siirrynkö muihin savukkeisiin? Moni mentolisavukkeiden polttaja on pian päätöksenteon edessä, kun vihreät askit katoavat kauppojen hyllyiltä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Otto Ruokolainen arvioi, että mentolisavukkeiden myynnin kieltäminen vähentää tupakointia. Kielto purree etenkin nuoriin, mutta myös pitkään polttaneiden aikuisten sauhuttelu todennäköisesti vähenee.

Ruokolainen kertoo aiempien kansainvälisten tutkimusten osoittavan, että erityisesti nuoret ovat kiinnostuneita mentoli- ja muista makuainetuotteista.

– On näyttöä siitä, että jos tällainen kielto asetetaan, ne, jotka näitä tuotteita käyttävät, pikemminkin lopettavat kuin siirtyvät esimerkiksi tavallisiin savukkeisiin, hän sanoo.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Meri Paavola ennakoi, että myyntikielto voi hyvinkin harventaa tupakoitsijoiden määrää.

– Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat kertoneet, että mentoli on nimenomaan se juttu ja tässä olisi nyt hyvä sauma yrittää lopettaa, Paavola sanoo.

Mentolitupakat maistuvat suomalaisille

Mentolisavukkeiden myyntikielto tulee voimaan Suomessa ja koko EU:n alueella 20. toukokuuta. Kielto perustuu EU:n tupakkatuotedirektiiviin.

Kaikki muut makutupakat paitsi mentoli ovat olleet kiellettyjä jo vuodesta 2016 lähtien. Mentolisavukkeille on myönnetty erillinen siirtymäaika, jonka taustalla on näiden tuotteiden suhteellisen suuri myyntimäärä.

– Mentolisavukkeet kuuluvat niihin tupakkatuotteisiin, joiden myyntimäärä ylittää EU:n laajuisesti kolme prosenttia tupakkamyynnistä. Siirtymäaika on annettu markkinavaikutusten lieventämiseksi, kertoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran lakimies Isabella Lencioni.

Suomessa mentolisavukkeita kulutetaan selvästi enemmän kuin EU-alueella keskimäärin. Esimerkiksi vuonna 2016 voimaan tullutta tupakkalakia koskeneessa hallituksen esityksessä kerrottiin, että jopa joka neljäs suomalaistupakoitsija polttaa mentolisavukkeita. Tiedot ovat peräisin tupakkateollisuudelta.

THL:n Ruokolaisen mukaan toissa vuonna kaikista suomalaisista 20–64-vuotiaista 14 prosenttia tupakoi päivittäin. Määrä on laskenut tuntuvasti viimeisten vuosikymmenten aikana.

Valtiovarainministeriöstä kerrotaan, että Suomessa on kulutettu viime vuosina vajaat neljä miljardia savuketta vuosittain.

Salakuljetus saattaa lisääntyä

Vaikka mentolisavukkeita ei saa vastaisuudessa myydä eikä luovuttaa kuluttajille EU:n alueella, vihreitä askeja voi edelleen tuoda normaalisti matkustajatuontina unionin ulkopuolelta, kuten Venäjältä. Tulli ei myöskään puutu siihen, jos esimerkiksi Viron-matkailijalta löytyy Helsingin satamassa kartonki Tallinnasta "tiskin alta" ostettuja mentolisavukkeita.

– Jos matkailijalle on myyty paikallisesta myymälästä jostain syystä mentolisavukkeita ja niitä on mukana säntillinen määrä, emme puutu siihen, sanoo valvontajohtaja Mikko Grönberg Tullista.

– Mutta jos tuntuu siltä, että jossain EU:n jäsenvaltiossa on kovasti myynnissä näitä tuotteita, voimme informoida tästä Euroopan unionin komissiota, hän jatkaa.

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen Jenni Oksasen mukaan ei ole arvioitavissa, miten mentolisavukkeiden myynnin kielto vaikuttaa matkustajatuontiin tai salakuljetukseen. Tullin Grönberg puolestaan sanoo, että on riski, että kielto lisää jonkin verran salakuljetusta.

– Yleisesti ottaen on niin, että jos jonkin asian sääntely joltain osin kiristyy ja jos kyseisille tuotteille on kysyntää, on riski, että jonkinlainen tuonti, salakuljetus tai muu lisääntyy, hän sanoo.

Suomalaiset matkustajat toivat viime vuonna maahan yli 400 miljoonaa savuketta, missä oli 14 prosenttia kasvua toissa vuoteen.

– Laiton kulutus on muutamia satoja miljoonia savukkeita vuodessa, Grönberg arvioi nykytilannetta.

Valvontajohtaja luonnehtii mentolisavukkeiden myyntikieltoa Tullin näkökulmasta normaaliksi toimintaympäristön muutokseksi.

– Esimerkiksi koiratoiminnan osalta tämä ei vaikuta mitenkään. Samalla tavalla me etsimme savukekoirien kanssa laittomia savukelähetyksiä ja muuta kuin tähänkin asti, Grönberg kertoo.

Tuotteiden liikkeitä seurataan tunnistekoodien avulla

Laittoman tupakkabisneksen torjunnassa apuna on myös uusi jäljitettävyysjärjestelmä, joka mahdollistaa tuotteiden liikkeiden seuraamisen tunnistekoodien avulla aina valmistuksesta vähittäismyyntipaikkaan saakka. Käytännössä tupakkatuotedirektiiviin liittyvä sääntely määrää, ettei yksikään savuke liiku EU:n alueella enää 20. toukokuuta jälkeen ilman uusia merkintöjä.