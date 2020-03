Isoäiti haluaisi pitää huolta vauvasta, mutta hän ei ole saanut siihen mahdollisuutta

Keski-Uudellamaalla asuvan 50-vuotiaan naisen ensimmäinen lapsenlapsi syntyi elokuussa. Ilon lisäksi vauvan tuloa maailmaan on varjostanut suuri suru.

Lapsen vanhemmat ovat huumeita käyttäviä nuoria aikuisia, jotka eivät kykene huolehtimaan vauvasta.

– Eivät he kykene pitämään hänestä huolta, hyvä kun itsestään. Kyllä he lasta rakastavat, mutta huumeet vievät voiton, isoäiti arvioi.

Isoäiti olisi valmis ottamaan lapsen luokseen asumaan, mutta siihen ei ole hänen mukaansa annettu mahdollisuutta.

Vauvan syntymän jälkeen tämän vieroitusoireita hoidettiin espoolaisessa sairaalassa viisi viikkoa.

– Lapsen äiti käytti huumeita koko raskausajan. Syntymän jälkeen vauva ei vanhempia kiinnostanut. Minä, äitini ja tyttäreni olimme ainoat, jotka vauvaa kävivät sairaalassa katsomassa joka päivä töideni jälkeen. Pidimme vauvaa sylissä ja minä lauloin hänelle paljon.

– Kävin siihen saakka, kunnes vauvan vanhemmat kielsivät minua käymästä niin usein, ettei vauva kiinny minuun liikaa. En tiedä, mistä tällainen ajatus vanhemmille tuli.

Isoäidin käyntikertoja sairaalassa rajattiin kolmeen kertaan viikossa. Tauon aikana hän soitti lähes päivittäin sairaalaan varmistaakseen, onko kielto mahdollisesti peruttu.

– Nyt tilanne on se, että vanhemmat eivät ole nähneet lastaan kuin muutaman kerran sairaalassa viime syksynä, eivätkä kertaakaan sen jälkeen.

Vauva täytti hiljattain puoli vuotta. Isoäiti on lähettänyt vauvasta kuvia tämän vanhemmille.

– Heille riittävät valokuvat lapsesta ja sitten he juttelevat, kuinka lapsi voisi yöpyä heidän kanssaan. Tietenkään se ei ole mahdollista, sillä lapsi voisi olla heidän kanssaan vain valvotusti.

Kun vauvan sairaalassa olo päättyi, hänet lähetettiin lyhytaikaiseen sijoituspaikkaan. Aluksi oli tarkoitus, että vauvan äiti lähtee vauvan kanssa ensikotiin, mutta lähdöstä ei tullutkaan mitään, koska äiti koki, ettei pärjääkään vauvan kanssa.

– Ymmärrän hänen tuskansa, sillä hänen oma äitinsä kuoli edelliskesänä ja hän on sanonutkin, että olisi kaivannut oman äitinsä tukea. Uskon kuitenkin, että hänen rakkautensa ja ikävänsä lapseen on valtava. Silti hänen on vaikea lopettaa huumeiden käyttöä.

Isoäiti olisi ollut valmis ottamaan lapsen luokseen suoraan sairaalasta.

– Kaikista helpoin ja paras ratkaisu vauvalle olisi ollut, että hän olisi voinut heti tulla luokseni asumaan. Olisin yrittänyt saada järjestettyä töissä asiat niin, että olisin voinut jäädä hoitamaan häntä kotiin. Eräs sosiaalityöntekijä kuittasi tämän asian kysymällä, olenko valmis olemaan kotona 18 vuotta lapsen kanssa. Pöyristyttävää, isoäiti huokaa.

Nyt vauva on ollut lyhytaikaisessa sijoituksessa sijaisperheessä jo yli viisi kuukautta.

Isoäiti ei tiedä vauvasta virallisesti mitään, eikä hänen poikansa, joka ilmeisesti on tunnustanut isyyden ja jolla on sama sukunimi kuin vauvalla, osaa kertoa vauvaan liittyvistä asioista.

Sosiaalityöntekijät ovat ilmoittaneet isoäidin huonot välit vauvan vanhempien kanssa syyksi sille, ettei isoäiti ole saanut lasta koskevia tietoja ja ettei läheiskartoitusta ole tehty.

– Lapsen äiti on kuin tuuliviiri. Tänään hän sanoo yhtä ja huomenna toista. Välillä hän on sitä mieltä, että minä olen paras hoitaja vauvalle, välillä taas sitä mieltä, etten saa olla vauvan kanssa missään tekemisissä.

Isoäiti myöntää, että nuorten huumeiden käyttö tuo ajoittain kitkaa väleihin, mutta kuitenkin hän on miltei koko ajan ollut poikansa kanssa tekemisissä ja käy esimerkiksi ostamassa tälle ruokaa.

– Silloin, kun hän käyttää huumeita, en halua häntä nähdä. Hän kunnioittaa toivettani, eikä ole silloin yhteydessä minuun.

Vauvan isänäiti kokee saaneensa alusta alkaen erittäin tylyä ja kylmää kohtelua sosiaalityöntekijöiltä. Vauvan viiden viikon sairaalajakson jälkeen isoäiti esimerkiksi odotti kolme viikkoa tietoa lapsen olinpaikasta.

Viimein sosiaalityöntekijä soitti hänelle.

– Kun kysyin, miksei vauva voinut tulla kiireelliseen sijoitukseen luokseni, sosiaalityöntekijä esimiehineen vastasi, että vauva tarvitsee syliä. Mitä ihmettä tapahtui minun sylissä pitämiselleni sairaalassa?

Samassa puhelussa isoäidille kerrottiin, että hän saa käydä katsomassa vauvaa kahdesti kuussa.

– Ajan autolla yli sata kilometriä, jotta saan olla vauvan kanssa kaksi tuntia vieraan ihmisen kotona. Sijaishoitaja istuu koko ajan vieressä ja vahtii meitä. Se tuntuu pahalta.

Isoäiti kokee, että lapsenlapselta on riistetty mahdollisuus tulla osaksi sukua.

– Läheiskartoitusta ei ole tehty, vaikka lastensuojelulain mukaan sellainen tulisi tehdä. Annoin itseni lisäksi kahden kolmekymppisen sukulaispariskunnan nimet, jotta meistä kaikista olisi tehty kartoitus.

– Sama sosiaalityöntekijä, joka soitti minulla vauvan sijoituspaikasta, sanoi puhelimessa, että läheiskartoitus tehdään ja saman puhelun lopussa yhtäkkiä, että läheiskartoitus on nyt tehty, eikä vauva tule kenellekään tutulle. Käsittämätöntä mielivaltaa.

Isoäiti on ottanut lakimiehen avukseen selvittämään, onko hänen mahdollista saada lapsi luokseen. Hän on valittanut hallinto-oikeuteen tapaamisrajoitteista ja myös ollut yhteydessä eduskunnan oikeusasiamieheen siitä, ettei läheiskartoitusta ole tehty.

Vauvan isänäiti kokee, että lastensuojelu tahtoo katkaista siteen, jonka hän on saanut luotua lapseen.

– Kun sain viettää viisi viikkoa vauvan kanssa sairaalassa, meille syntyi läheinen kiintymyssuhde. Joka kerta, kun vierailen vauvan luona, tunnen sen kuinka hän tunnistaa minut. Hän nauttii yhteisistä lauluistamme, ja laulaa jo jopa itse mukana.

Isoäiti kertoo saaneensa vertaistukea Kadotetut lapset -ryhmästä Facebookissa, jossa on useita samankaltaisessa tilanteessa olevia isovanhempia.

– Aivan käsittämättömän surullisia tarinoita olen muilta isoäideiltä kuullut. Tämä minun tapaukseni ei suinkaan ole yksittäistapaus.

Lapsen vanhemmat asuvat Järvenpäässä, joten vauvan huostaanottoon liittyviä asioita hoidetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä.

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö Suvi Salin ei halua kommentoida yksittäistapausta, mutta yleisellä tasolla kertoo läheiskartoituksen toteutustavoista.

– Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä lapselle läheisten henkilöiden mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen.

– Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos sitä ei asian kiireellisyyden tai muun perustellun syyn vuoksi ole tarpeen tehdä. Lapsen asumista ja sijoituspaikkaa koskeva asia on ratkaistava aina lapsen edun mukaisella tavalla, Salin jatkaa.

Sijaisvanhemmalta edellytetään Salinin mukaan muun muassa kykyä suojella ja hoivata lasta, tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen. Sijaisvanhemman tulee myös sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan.

Lapsi pääsee harvoin mummon luo asumaan

Keravalla toimistoaan pitävä sipoolainen varatuomari Leeni Ikonen on perehtynyt lasten ihmisoikeuksiin ja hoitanut työssään lastensuojeluun liittyviä asioita yli parikymmentä vuotta.

Hänen mukaansa viereisessä jutussa olevan isovanhemman tarina ei ole mitenkään harvinainen.

Ikonen sanoo huomanneensa työssään, että vaikka tahtoa ja kykyä huolehtia sukulaislapsesta olisi, lapsi päätyy sijoitukseen sukulaiselle vain ani harvoin.

– Lastensuojelusta on tullut Suomessa bisnestä. Yksityisten yritysten osuus lastensuojelulaitosten ylläpitäjinä on kasvanut niin, että niiden osuus on 90 prosenttia.

Ikonen kertoo kaksi lukua, jotka perustuvat THL:n lastensuojelutilastoihin. Vuonna 2018 Suomessa oli sijoitettuna 18 544 lasta.

– Vain 689 heistä oli sijoitettuna perhehoitoon sukulais- tai läheisperheeseen. Luku osoittaa, että sukulaiset saavat vain harvoin hoitaa huostaan otettuja lapsia.

Ikonen muistuttaa, että lastensuojelulain pykälän 32 mukaan läheiskartoitus on tehtävä, jos lapsella on läheisiä, jotka voivat ottaa lapsen luokseen asumaan.

– Silti niin ei tapahdu, koska Suomessa ei noudateta lakia. Jos viranomaisella on tiedossa, että isovanhempi on halukas ottamaan lapsen luokseen, läheiskartoitus pitää tehdä ja näin tukea lievimmillä mahdollisilla keinoilla lapsen elämää.

Ikonen huomauttaa, että sijoitusta ei tehdä, vaikka läheiset olisivat sopivia lapsen huoltajiksi.

– Keksitään jos minkälaisia syitä sille, etteivät isovanhemmat voi saada lasta luokseen, vaikka he olisivat kunnollisia kansalaisia. Vain muutamissa tuntemissani tapauksissa lapsi on sijoitettu isovanhemmalleen.

Ikosen mukaan usein käy lisäksi niin, että vanhemmat ja sukulaiset vieraannutetaan lapsesta.

– Tiedän tapauksia, joissa isovanhempi on saanut tavata lapsenlastaan vain kerran vuodessa. Vieraannuttamisen kautta lapsen palauttaminen takaisin kotiinsa estyy. Vuonna 2018 vain 454 huostaanottoa lopetettiin, Ikonen huomauttaa.

Samaan aikaan sijaisperheistä on Suomessa huutava pula.