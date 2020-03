Auttavista puhelimista tuli hetkessä koronan kuumia linjoja: "Normaalisti jutellaan monenlaisista asioista, nyt jutellaan koronasta"

Koronaan liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet huomattavasti viime viikkojen aikana, kertoo Suomen Mielenterveyden (Mieli ry) kriisiauttamistoimintojen johtaja Outi Ruishalme STT:lle. Koronayhteydenottojen määrä on lisääntynyt Ruishalmeen mukaan erityisesti poikkeusolojen julistamisen jälkeen ja määrä lisääntyy koko ajan.

Kriisipuhelimessa on viime aikoina esiintynyt pelkoja muun muassa omasta tai läheisen sairastumisesta. Myös muun muassa epätietoisuus ja uutiset ovat ahdistaneet ihmisiä.

Aiemmin soittajat kertoivat katsovansa uutisia eri medioista ja ahdistuvansa iltaa kohden. Samalla koettiin myös huolta siitä, että Suomi on vitkutellut rajoituksien laittamisessa. Ahdistus vaikuttaa kuitenkin helpottaneen osittain sen jälkeen, kun hallitus tiedotti maanantaina poikkeusoloista.

Ruishalmeen mielestä uutisia ei pitäisikään seurata jatkuvasti.

Myös poikkeusolojen vaikutukset elämään ovat tulleet esille puheluissa. Soittajilla on ollut huolta muun muassa toimeentulosta tai opiskelukuvioista. Huolta on ollut myös työpaikan toimintakyvystä ja erityisesti kasvatusalalla on oman työn tekeminen koettu vaikeaksi nykytilanteessa.

Poikkeusolojen vaikutus parisuhteeseen ja omaan jaksamiseen lasten kanssa on myös herättänyt huolta. Eristäytymistarpeet ovat tuoneet lisäksi huolen yksinäisyydestä ja elämänpiirin kaventumisesta.

Auttamiseen osallistuminen lisää hyvää mieltä

Ruishalmeen mukaan mielenterveyden näkökulmasta on tärkeää, että ihmisellä on jonkinlainen päiväjärjestys myös korona-aikaan. Lisäksi Ruishalme painottaa tärkeänä yhteydenpitoa läheisiin. Yhteyttä voisi hänen mielestään ottaa myös niihin, joiden kokee olevansa mahdollisesti tuen tarpeessa tai yksinään.

– Tunnetusti se lisää hyvää mieltä ja vointia, että itse osallistuu siihen auttamiseen, Ruishalme kertoo.

Mieli ry:n kriisipuhelimessa vastattiin viime vuonna keskimäärin reiluun 150 soittoon vuorokaudessa. Soittoyrityksiä oli vuorokaudessa keskimäärin 580. Nyt pystytään Ruishalmeen mukaan vastaamaan noin 250–280 soittoon, joista noin 17 prosentissa on puhuttu koronasta.

Kriisipäivystystoimintaa on pyritty myös lisäämään entisestään ja toimittamaan päivystysliittymiä vapaaehtoisille, jotta päivystystä voisi halutessaan tehdä myös kotoa käsin.

Eristäytymisvelvoite tulisi ottaa tosissaan

Korona on löytänyt tiensä keskusteluihin myös HelsinkiMission auttavissa puhelinpalveluissa.

– Jos normaalisti jutellaan monenlaisista asioista, niin nyt jutellaan koronasta, kertoo HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan päällikkö Hanna Kari STT:lle.

Senioreille suunnattua aamuista juttuseuraa tarjoavaa Aamukorva-puhelinpalvelua on pyritty pitämään Karin mukaan niin sanotussa koronavalmiudessa.

Ikäihmiset ovat Karin mukaan halunneet viime aikoina jutella erityisesti päivän kulusta. Tarve on ollut suurempi, kun vanhukset ovat olleet neljän seinän sisällä.

Vaikka HelsinkiMissio normaalisti pyrkii siihen, että ikäihmisiä tuodaan kotoa pois ja osallistetaan eri tilanteisiin, on järjestö painottanut omalta osaltaan sitä, että yli 70-vuotiaat ottaisivat tosissaan velvoitteen sosiaalisista kontakteista eristäytymisestä.

– On vanhuksia arvostavaa ja suojelevaa, että näin tehdään, Kari sanoo.

Loppuviikosta avattiin koronatilanteen vuoksi uusi keskusteluapua tarjoava linja. Iltapäivällä pyörivän Juttukorva-palvelun tavoitteena on lievittää kaikenikäisten yksinäisyyttä poikkeustilanteen keskellä.

Lisäksi järjestö avaa tiistaina uuden Lyssnande örat -palvelun, joka tarjoaa keskusteluapua senioreille ruotsiksi.

Lasten huolet muuttuneet arkisiksi

Mannerheimin Lastensuojeluliitolla (MLL) koronatilanne on lisännyt yhteydenottoja vanhempien käyttöön tarkoitetun auttavan puhelimen puolella, kertoo auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki.

Lasten ja nuorten palveluissa korona on näkynyt keskusteluaiheissa parin viime viikon ajan. Pari viikkoa sitten lasten ja nuorten puhelimesta etsittiin erityisesti tietoa ja haluttiin keskustella aiheesta. Osalla lapsista on ollut myös epämääräisiä pelkoja ja huolia muun muassa siitä, onko korona todellinen uhka ja voivatko he itse sairastua.

Tilanteen pitkittyessä huolen aiheet ovat muuttuneet aiempaa arkisemmiksi.

– Siellä on aika nopeasti tultu siihen arkitasoon, ja yhteydenotoissa pohditaan, mitä kotona tehdään ja miten koulutyöt ja kaverisuhteet hoituvat. Se on aika nopeahkosti juurtunut arkiseksi ongelmaksi, Pajamäki kertoo.

Myös vanhempien puolella koronatilanne on näkynyt huolena arjen sujumisesta. Vanhempia on muun muassa mietityttänyt se, minkä ikäisen lapsen voi jättää yksin ja kuka hoitaa lasta, jos itse sairastuu.

Tämän lisäksi on myös perheitä, joissa on yhteishuoltajuuden kautta vuoroasumista kahdessa kodissa. Näissä tilanteissa voi olla epäselvyyttä siitä, miten tapaamisoikeudet ja vaihdot hoituvat, jos joku perheenjäsen sairastuu tai kuuluu riskiryhmään.

"On lupa oikoa asioita"

Pajamäki toivoo, että ihmisillä riittäisi itseään kohtaan lempeyttä ja armollisuutta.

– Etenkin vanhempana ei kannata tai tarvitse suorittaa kaikkea yltiöpäisen hyvin. On lupa oikoa asioita.

Pajamäen mukaan olisikin tärkeää yrittää tehdä arjen keskellä myös niitä asioita, jotka antavat voimaa tai joista itse nauttii.

Suuri osa lapsista ja nuorista viettää tällä hetkellä vanhempiensa kanssa paljon enemmän aikaa kuin ennen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että vanhempia tarvitaan kaikenlaisten tunteiden vastaanottajiksi. Siellä voi olla ahdistusta ja pelkoa, mutta ehkä vielä tavallisemmin turhaumaa ja pettymystä peruuntuneista suunnitelmista ja kavereiden kanssa järjestetyistä asioista.

Pajamäen mukaan lapsia ja nuoria tuetaan erityisesti sillä, että heidän ympäriltään löytyy aikuisia, jotka jaksavat vastaanottaa lasten tunteita.

– Vanhempana joutuu tekemään ärsyttävältä tuntuvia rajoituksia ja pitämään niistä kiinni. Kodin ilmapiiri voi olla täynnä ristiriitaisia tunteita. Aikuisena on hyvä myös hahmottaa, että ärsytyksen ja kiukun takaa voi löytyä huolta ja pelkoa, jotka vaativat purkamista.

Aikuisia tarvitaan Pajamäen mukaan keskustelemaan nuorten kanssa ja neutraloimaan välillä epärealistisiakin pelkoja tai huolia, joita nuori saattaa kokea.

– (Aikuisia tarvitaan) ottamaan nuoren tunteita vastaan ja palauttamaan niitä vähän siedettävämpänä takaisin päin, hän lisää.