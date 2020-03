Yön uutiskooste: Kansanedustaja Juha Mäenpää ja kaksi maakuntalehtien ex-päätoimittajaa käräjille, koronavirus leviää nyt myös Afrikassa

Mäenpään syyte koskee kunnianloukkausta. Hän arvosteli Ilkassa ja Pohjalaisessa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Etelä-Pohjanmaan opiston rehtoria muun muassa siitä, ettei opisto olisi antanut siellä ilmi tullutta raiskausepäilyä poliisin selvitettäväksi.

Yhdeksi lehdeksi yhdistyneiden Ilkan ja Pohjalaisen entiset päätoimittajat Satu Takala ja Toni Viljanmaa ovat syytteessä päätoimittajarikkomuksesta. Kaikki kiistävät syytteet.

Yhdysvalloissa yli sata ihmistä kuoli koronavirukseen vuorokaudessa - tartunnan saaneita yli 41 000

Yhdysvalloissa on kuollut ensimmäistä kertaa yli sata ihmistä koronavirukseen vuorokauden aikana, kertovat maan terveysviranomaiset CNN:n mukaan. Koko maassa kuolleita on nyt yhteensä ainakin 520. Eniten kuolleita Yhdysvalloissa on New Yorkin osavaltiossa, jossa on raportoitu ainakin 157 kuolemaa.

Maan varapresidentin Mike Pencen mukaan yli 41 000 ihmisen on vahvistettu saaneen tartunnan. Testejä maassa on tehty yhteensä 313 000.

Ääni Trumpin kellossa muuttui - ei puhu enää kiinalaisviruksesta ja puolusti aasialaisamerikkalaisia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin retoriikassa koronaviruksen suhteen nähtiin tänään käänne, kun Trump ei enää tiedotustilaisuudessa käyttänyt uudesta koronaviruksesta nimitystä "kiinalaisvirus". Sen sijaan hän puolusti aasialaisamerikkalaisia sekä Twitterissä että tiedotustilaisuudessa.

Trumpin mukaan on hyvin tärkeää, että Yhdysvallat suojelee aasialaisamerikkalaisten yhteisöä ja korosti sitä, ettei viruksen leviäminen ole heidän vikansa. Trump esitti saman lausunnon ennen tiedotustilaisuutta myös Twitterissä.

Saksa ottaa vastaan kourallisen koronapotilaita pandemian riuduttamasta Italiasta

Saksin osavaltio Saksassa ottaa vastaan ainakin kuusi italialaista koronaviruspotilasta, jotka eivät ole saaneet hoitoa kotimaassaan. Asiasta kertoi osavaltion johtaja Michael Kretschmer myöhään maanantaina.

Osavaltio ryhtyi toimeen Italian hallituksen avunpyynnön vuoksi. Italialaispotilaat saavat hoitoa Dresdenin ja Leipzigin sairaaloissa. Kretschmerin mukaan syynä avun antamiseen on solidaarisuuden lisäksi tilaisuus oppia lisää uudesta koronaviruksesta.

Saksalaisen uutistoimisto DPA:n lähteiden mukaan maahan oltaisiin tuomassa yhteensä kahdeksan potilasta.

Koronavirus leviää nyt myös Afrikassa - Etelä-Afrikka otti käyttöön sotilaspartioin valvotun ulkonaliikkumiskiellon

Useat Saharan eteläpuoliset maat ryhtyivät maanantaina tiukkoihin toimiin koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi. Etelä-Afrikassa otettiin käyttöön ankara ulkonaliikkumiskielto, joita valvotaan sotilaspartioin.

Alueen muista maista Senegal ja Norsunluurannikko julistivat kansallisen hätätilan pandemian vuoksi. Koronaviruspandemia on tähän asti levinnyt vain hitaasti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mutta viime päivinä alueen tartuntamäärät ovat lähteneet nousuun.

Eniten vahvistettuja tartuntoja alueen maissa on todettu Etelä-Afrikassa, jossa tapauksia on yli 400.

Kuuba sulkee turistit hotelleihinsa koronaviruksen pelossa - saavat poistua vain lentokentälle

Karibian saarivaltio Kuuba on ilmoittanut sulkevansa tiistaista lähtien kaikki maassa olevat turistit karanteeniin hotellihuoneisiinsa siihen asti, että he löytävät lennon takaisin kotimaihinsa. Matkailijat saavat poistua huoneistaan vasta lentokentälle lähtiessään.

Päätöksestä kertoi maan pääministeri Manuel Marrero. Pääministerin mukaan saarivaltiossa on parhaillaan noin 32 500 lomailijaa, joita karanteeni koskee.

Yhdysvallat leikkaa miljardilla avustustaan Afganistanille - syynä maan poliittinen umpikuja

Yhdysvallat leikkaa Afganistanille antamaansa rahallista tukea miljardilla dollarilla, kertoo ulkoministeri Mike Pompeo. Syynä on Afganistanin poliittinen umpikuja.

Maalla on vaikeuksia muodostaa toimivaa hallintoa. Syyskuisten presidentinvaalien jälkeen voittoa ovat julistaneet sekä presidentti Ashraf Ghani että hänen vastustajansa Abdullah Abdullah.

Ensimmäinen miljardi on määrä leikata avustuksista heti. Yhdysvallat on valmis jatkamaan leikkauksia toisella miljardilla ensi vuonna.

Pörssikurssit ja öljyn hinta piristyivät USA:n keskuspankin uusien tukitoimien myötä

Osakekurssit ja öljyn hinta lähtivät nousuun aamun kaupankäynnissä Aasian pörsseissä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti uusista tukitoimista koronaviruspandemian aiheuttaman laman välttämiseksi.

Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi lähti yli kolmen prosentin nousuun aamulla. Manner-Kiinan puolella Shanghain pörssin indeksi oli yli 1,8 prosenttia koholla. Japanissa Tokion Nikkei-indeksi nousi yli viisi prosenttia heikon jenin ja Japanin keskuspankin toimien tukemana.

Samaan aikaan myös öljyn hinta lähti nousuun. Öljyn kansainvälinen markkinahinta nousi 3,8 prosentilla 28 dollariin barrelilta.

Maksutta perustettavasta verkkokaupasta ehdotetaan apua ahdinkoon joutuneille kivijalkaliikkeille

Ilmaiseksi perustettavasta verkkokaupasta ehdotetaan apua kivijalkaliikkeille ja muille yrittäjille, jotka ovat joutuneet ahdinkoon koronaviruspandemian vuoksi. Suomalainen verkkokauppatoimittaja Vilkas Group kertoo avaavansa yrittäjille mahdollisuuden perustaa verkkokauppa maksutta.

Palvelu on kauppiaille maksuton kuuden kuukauden ajan. Pelastetaan kauppa -hanketta tukee etujärjestö Suomen yrittäjät.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo kampanjan tiedotteessa, että kaikki keinot kannattaa kokeilla, jotta liiketoimintaa voi jatkaa kriisin aikana ja myös sen jälkeen.