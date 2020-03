Ravintolat suljetaan toukokuun loppuun asti, Uudenmaan eristäminen etenee – hallitus kutsui puoluejohtajat koolle pohtimaan rajoitustoimia

Koronaviruksen leviämistä aletaan jarruttaa entistä järeämmillä keinoilla. Hallitus antoi tiistaina esityksen eduskunnalle, jolla määrätään ravintolat, kahvilat ja vastaavat suljettaviksi toukokuun loppuun asti. Eduskunta aloitti käsittelyn saman tien.

– Parhaimmassa tapauksessa esitys on jo tällä viikolla eduskunnassa käsitelty, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.)

Rajoitukset on määrä saattaa voimaan mahdollisimman pian, ja niiden on määrä olla voimassa toukokuun loppuun asti.

– Jos aiemmin on mahdollista näitä rajoitustoimia purkaa, niin siihen ilman muuta olemme valmiita, Marin sanoi.

Hän lupasi hallituksen tekevän kaikkensa ravintolayrittäjien ja muiden pienyrittäjien auttamiseksi vaikeassa tilanteessa.

– Tähän etsitään ratkaisuja, ja meillä on selkeä tahto, Marin sanoi.

Ulos voi myydä

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi, että ravintolat voivat halutessaan jatkaa ruoan myymistä ulos. Työpaikkaruokalat voivat jatkaa toimintaansa.

– Ravintolat ovat muuten kiinni, mutta sieltä voidaan noutaa tai netin kautta tilata. Keittiö voi toimia, mutta sinne ei voi jäädä syömään ruokia yhdessä, Haatainen sanoi.

Rajoitukset koskevat Haataisen mukaan kaikkia toimipisteitä, joissa tarjoillaan ruokaa tai anniskellaan alkoholia, eli ravintoloita, kahviloita, pubeja ja yökerhoja. Syy päätökselle on se, että koronavirus leviää lähikontaktissa.

– Kaikille kehotuksena, että metrin väli, Haatainen sanoi.

Hallitus jatkoi illalla neuvottelujaan muista rajoittamistoimista, kuten Uudenmaan eristämisestä. Marin ilmoitti, että näistä ratkaisuista kerrotaan vasta huomenna keskiviikkona. Alun perin hallituksen oli määrä pitää asiasta tiedotustilaisuus tiistai-iltana puoli kymmeneltä.

Vaikeita toimia

Aamupäivällä Säätytalolle oli kutsuttu kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja ryhmänjohtajat.

Marinin mukaan uusille rajoitustoimille on vahvat perusteet ja selkeä tarve. Toteuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa.

– Lainsäädännöllisesti tämäkin kokonaisuus on äärimmäisen haastava toteuttaa sen vuoksi, että meidän valmiuslainsäädäntömme on monen lukon takana, Marin kommentoi Uudenmaan eristämistä.

Lindtman: Voimaan ehkä jo tällä viikolla

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi tapaamisen jälkeen uskovansa, että uudet rajoitukset voivat tulla voimaan jo tällä viikolla.

– Hihat on kääritty ja töitä painetaan vuorotta, Lindtman lupasi.

Kokoomuksen Petteri Orpo arvioi Säätytalolta poistuessaan, että Uusimaa voitaisiin sulkea aikaisintaan perjantaina.

– Tämä olisi mielestäni äärettömän tärkeää, jotta viikonloppuna, kun ihmisillä on vielä enemmän vapaata, oltaisiin oikeasti tilanteessa, jossa ihmiset liikkuvat vähemmän, kontakteja on vähemmän ja tauti leviää vähemmän, hän kertoi.

Ryntäystä sisään tai ulos ei näkynyt

Liikkumisrajoituksen kohdistamista koko Uudellemaalle on perusteltu sillä, että rajoituksesta on helpompi viestiä ja ohjeistaa ihmiset ja viranomaiset. Toisaalta hallituslähteistä on todettu STT:lle, että liikkumisrajoituksia voidaan ottaa käyttöön vain, jos ne ovat välttämättömiä, koska kyse on merkittävästä kansalaisoikeuksien rajoittamisesta.

Alustava tieto Uudenmaan eristämisestä ei aiheuttanut valtateillä suurta ryntäystä kumpaankaan suuntaan.