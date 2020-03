Uudenmaan alueen eristämisen valmistelu jatkuu – vastauksia odotetaan illalla

Hallitus jatkaa tänään Uudenmaan alueen liikkumisrajoituksen valmistelua. Päätöksiä ei tiettävästi ole vielä tehty, vaan käsittely jatkuu. Vielä ei tiedetä, missä eristettävän alueen rajat tarkalleen kulkisivat.

Hallituslähteistä kerrotaan, että olennaisin kysymys on rajoitusten välttämättömyyden määrittely. Kansalaisten vapaa liikkuvuus Suomen sisällä on perusoikeus ja sitä voidaan rajoittaa vain aivan poikkeustapauksessa. Sen takia hallituksessa on pohdittu tarkoin poikkeustoimien rajaamista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi eilen hallituksen keskustelleen eduskuntapuolueiden kanssa Uudenmaan alueen eristämisestä. Koronavirukselle pahiten altistuneella Uudellamaalla asuu noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Heistä valtaosa, noin 70 prosenttia, asuu pääkaupunkiseudulla.

Hallitus kokoontuu tänään neuvotteluihinsa kello 18 alkaen. Uusista toimenpiteistä on tarkoitus tiedottaa illan kuluessa. Tiedotustilaisuutta odotettiin jo eilen, mutta se peruttiin.

Avoinna on vielä, mistä syistä henkilöiden liikkuminen eristettävän alueen ulkopuolelle yhä sallittaisiin. Todennäköisenä pidetään sitä, että ainakin kriittisten alojen työntekijät saisivat liikkua.

Vastaavantyyppistä oikeudellista harkintaa käytiin, kun Suomi palautti rajatarkastukset EU:n sisärajoille viime viikon torstaista lähtien. Rajan yli sallitaan yhä välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Rajoilla Rajavartiolaitos on kehottanut ihmisiä varautumaan siihen, että heiltä pyydetään työnantajan antama todistus.

Hallitus on tällä tietoa aktivoimassa valmiuslain 118 pykälän. Sen myötä voitaisiin kieltää tai rajoittaa oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella. Rajoitus voitaisiin tehdä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Rajoituksen valvonta kuuluisi poliisille, jonka keinovalikoimassa ovat kehottaminen, käskeminen ja tarvittaessa sakottaminen. Puolustusvoimissa on varauduttu antamaan viranomaisille tarvittaessa virka-apua.

Jo eilen hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat, kahvilat ja vastaavat määrätään suljettaviksi toukokuun loppuun asti. Ravintoloista olisi edelleen mahdollista myydä ruokaa kotiin vietäväksi. Myös työpaikkaruokalat jatkaisivat toimintaansa.

Laki yritetään saada voimaan mahdollisimman nopeasti. Hallituksen esitystä käsitellään tänään talousvaliokunnassa, jolla perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa.

Eduskuntapuolueista on viime päivinä viestitty laajasti tukea uusille rajoitustoimille koronaviruksen leviämisen estämiseksi.