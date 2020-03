Yön uutiskooste: EU-parlamentin täysistunnossa äänestetään ensimmäistä kertaa etänä, Uuden-Seelannin moskeija-ampujalta odottamaton tunnustus

Tehohoidon kapasiteetin pelätään loppuvan muualla Suomessa ja se on yksi syy Uudenmaan sulkemiseen

Ilman Uudenmaan liikkumisrajoituksia koronavirus voi päästä leviämään Suomessa niin, että tehohoidon kapasiteetti on vaarassa loppua. Riski kapasiteetin ylittymiseen on erityisen suuri Uudenmaan ulkopuolella, arvioidaan hallituksen perustelumuistiossa. Suomessa on noin 300 tehohoitopaikkaa.

Hallitus päätyi keskiviikkona esittämään Uudellemaalle tiukkoja liikkumisrajoituksia.

Rajoitusten on määrä tulla voimaan perjantaina ja jatkua 19. huhtikuuta asti.

Liikkumisrajoituksilla halutaan estää ja hidastaa koronaviruksen valtakunnallista leviämistä. Muistion mukaan epidemia on kehittynyt Uudenmaan alueella nopeammin kuin muualla Suomessa.

Suomessa oli keskiviikkoon mennessä todettu testein yhteensä 880 koronavirustartuntaa. Todellinen tartunnan saaneiden määrä lienee korkeampi.

Uutissuomalainen: Seitsemän kymmenestä tyytyväisiä hallituksen koronatoimiin

Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista on tyytyväisiä Sanna Marinin (sd.) hallituksen ratkaisuihin koronaviruspandemian hoidossa. Asia ilmenee Uutissuomalaisen kyselystä, johon vastasi tuhat suomalaista viime viikon aikana.

Kaikkein positiivisimman arvion antavat yli 70-vuotiaat, joista 78 prosenttia on hallitukseen tyytyväisiä.

Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä.

Pyöräilijä kuoli henkilöauton törmättyä häneen Oulun Haukiputaalla

Polkupyöräilijä kuoli myöhään eilisiltana liikenneonnettomuudessa Oulun Haukiputaalla, kertoo poliisi. Keski-ikäinen mies kuoli, kun henkilöautoa kuljettanut mies oli törmännyt tähän. Auton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Poliisi oli saanut illalla hieman kello yhdentoista jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan päihtynyt henkilö on lähtenyt liikkeelle henkilöautolla. Tehtävää hoitamaan lähtenyt partio havaitsi tuntomerkkeihin sopivan auton ja lähti tämän perään. Autoa tavoittaessaan partio huomasi tiellä makaamassa miehen, joka paljastui törmäyksen uhriksi.

Toinen poliisipartio sai pysäytettyä autoilijan, joka törmäsi pyöräilijään. Hän puhalsi alkometriin törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävän lukeman.

Aasian pörsseissä nousua ja laskua

Yhdysvalloissa saavutettu sopu maan historian suurimmasta elvytyspaketista on saanut kaksijakoisen vastaanoton Aasian pörsseissä. Tokiossa Nikkei-indeksi oli yli kolmen prosentin laskussa kaupankäynnin alettua torstaina. Laajempi Topix-indeksi oli noin 2,6 prosentin alamäessä.

Hongkongissa Hang Seng -indeksi oli aavistuksen nousussa, kun taas Shanghai Composite -indeksi laski 0,7 prosenttia.

Yhdysvalloissa syntyi eilen pitkän väännön jälkeen tukipaketti, jolla yritetään lievittää koronaviruksen aiheuttamaa iskua Yhdysvaltain taloudelle. Paketin koko on peräti 2 000 miljardia dollaria. (Lähde: AFP)

EU-parlamentin täysistunnossa äänestetään ensimmäistä kertaa etänä

Euroopan parlamentti pitää tänään täysistunnon, mutta suuri osa 705 europarlamentaarikosta ei saavu paikalle istuntosaliin, vaan osallistuu etäyhteyden välityksellä. Poikkeusjärjestely on tehty varotoimenpiteenä koronavirustilanteen vuoksi.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun mepit voivat äänestää täysistunnossa etäyhteyden kautta. Käytännössä äänestys sujuu niin, että europarlamentaarikoille lähetetään äänestyslipukkeet, jotka he tulostavat, täyttävät, allekirjoittavat ja skannaavat kotonaan. Tämän jälkeen he lähettävät ne takaisin parlamenttiin, jossa äänet lasketaan.

EU:n kamppailu koronaviruskriisiä vastaan jatkuu - EU-johtajien kokouksessa tähytään myös kriisin jälkeiseen aikaan

EU-maiden johtajat keskustelevat tänään siitä, mitä askeleita otetaan seuraavaksi kamppailussa koronavirusta vastaan. Videokokouksessaan EU-johtajien odotetaan pohtivan muun muassa, millaisia keinoja talouskriisin tasaamiseksi voidaan vielä ottaa käyttöön.

Uutistoimisto AFP:n näkemän luonnoksen mukaan EU-johtajat aikovat pyytää virkakoneistoa käynnistämään valmistelun siitä, miten koronaviruskriisin jälkeen pystytään palaamaan takaisin normaalioloihin.

EU-johtajien pöydällä on myös ajatus uudenlaisen EU:n kriisinhallintakeskuksen luomisesta.

Uuden-Seelannin moskeija-ampujalta odottamaton tunnustus - myöntää syyllistyneensä kaikkiin rikoksiin, joista häntä syytetään

Uuden-Seelannin tuhoisista moskeijaiskuista syytetty mies on yllättäen myöntänyt syyllisyytensä kaikkiin rikoksiin, joista häntä syytetään, kertoo poliisi.

29-vuotias australialaismies on myöntänyt syyllistyneensä 51 murhaan, 40 murhan yritykseen ja terroristiseen tekoon osallistumiseen. Hän tunnusti videoyhteyden välityksellä vankilasta Aucklandista oikeuden istunnossa, joka oli pantu pystyyn Christchurchissa pikavauhtia.

Mies hyökkäsi viime vuoden maaliskuussa kahteen moskeijaan perjantairukousten aikaan Christchurchissa ja surmasi kymmeniä ihmisiä. (Lähde: AFP)