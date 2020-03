Uudenmaan rajalle odotetaan työmatkalaisten jonoja – tiukoille liikkumisrajoituksille löytyy ymmärrystä rajakaupungissa, vaikka elämä mutkistuukin

Uudenmaan rajalla sijaitsevan Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila pitää hallituksen esittämiä tiukkoja liikkumisrajoituksia ymmärrettävinä. Hallitus ilmoitti eilen, että Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen aiotaan kieltää koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kaupunginjohtaja Mattila uskoo hyvinkääläisten hyväksyvän rajoitukset ja kehottaa asukkaita noudattamaan viranomaispäätöksiä.

– Luulisin, että 90 prosenttia ihmisistä ymmärtää, miksi näitä asioita nyt tehdään poikkeuksellisesti, Mattila toteaa STT:lle.

– Tässä tarvitaan päättäväisiä toimia.

Poliisi on kertonut, että Uudenmaan maakunnan rajoille tulee kattava määrä sulkupisteitä ja myös pienemmät tiet suljetaan. Rajan ylittäminen on kuitenkin sallittua työssäkäynnin tai elinkeinon harjoittamisen takia. Poliisin mukaan työn takia rajaa ylittävillä olisi hyvä olla henkilötodistuksen lisäksi työnantajan todistus liikkumisen välttämättömyydestä.

Mattila pitää todennäköisenä, että liikkumisrajoitukset hankaloittavat jonkin verran Uudenmaan rajan yli autoilevien työmatkalaisten elämää.

– On vaikea uskoa, että selvittäisiin ilman jonoja työmatkoilla aktiivisimpina tunteina.

– Nyt varmaan kannattaisi ihmisten miettiä sitä, että kaikkien ei ole pakko tulla ihan samaan aikaan töihin ja käyttää joustavuutta liukumien puitteissa. Se helpottaa sekä kansalaisten että valvojien työtä, kun ruuhka jakautuu useammalle tunnille.

Hallituksen määräämien liikkumisrajoitusten on määrä tulla voimaan perjantaina. Rajoitukset olisivat voimassa 19. huhtikuuta saakka.

Lappu kourassa rajan yli töihin

Yksi rajan yli töihin huristavista on Teboil Sveitsinhovissa vuoropäällikkönä työskentelevä Mirja Holm-Tuiskula. Hän suuntaa Hyvinkäälle töihin noin 30 kilometrin päästä Launosista Lopelta.

– Töihin meinaan tulla, koska en voi tätä etänä tehdä, Holm-Tuiskula kertoo STT:lle.

– Kauppiaan kanssa oli puhetta siitä, että hän kirjoittaa töihin muualta tuleville ihmisille laput.

Holm-Tuiskula kertoo ymmärtävänsä koronavirustilanteen takia tehtäviä radikaalejakin rajoituksia. Töissä tilanne on näkynyt muun muassa asiakasmäärän vähenemisenä ja ruokapuolen sulkemisena.

– Meillä on tänään viimeistä päivää lounaspöytä, sitten suljemme koko lounaspuolen. Sen jälkeen on enää tilausruokaa. Me paketoimme ruoan, ja sen saa käydä hakemassa mukaansa, mutta ei saa jäädä enää paikan päälle.

Holm-Tuiskula ei kuitenkaan murehdi sitä, että asiakaskato veisi työt kokonaan.

– Täytyy tilanteen mukaan elää. Jos hiljenee niin paljon, niin kyllähän sitä täytyy yrittäjääkin ymmärtää. Jos hän joutuu lomauttamaan, niin sen mukaan täytyy mennä. Se tulee, mikä tulee.

"Maailma on varmasti erilainen, kun koronasta päästään"

Monien yritysten lisäksi koronavirustilanne kurittaa myös kuntien taloutta.

– Se on ihan selvää. Luulisin, että tämä vaikea tilanne on kaikissa kunnissa ehkä Helsinkiä lukuun ottamatta, kaupunginjohtaja Mattila toteaa.

Hyvinkäällä tilannetta hankaloittaa se, että kaupungilla on ollut talousongelmia jo ennestään.

– Tässä on nyt kaksi asiaa yhtä aikaa: on kuntien perustalousongelmat, mitkä meilläkin johtuu kahdesta asiasta, sote-menojen voimakkaasta kasvusta ja samaan aikaan verotulojen alentumisesta. Sitten tulee vielä koronavaikutukset. Kyllä maailma on varmasti erilainen, kun tästä koronasta päästään.

Mattila muistuttaa kuitenkin, että koronaviruksessa on sentään se hyvä puoli, ettei sen aiheuttama talouskurimus jatku loputtomiin.

– Monesti talouskriiseissä on se ongelma, että sen loppupäätä ei tiedetä. Mutta tässä nyt varmasti tiedetään, että muutaman kuukauden, puolen vuoden päästä tilanne on helpottanut. Yritetään sietää tämä tilanne ja pysytään rauhallisena.