Marin myönsi puutteet lentokenttien ohjeistuksessa – Finavia: Koronatietoa on ollut jaossa jo tammikuusta asti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) myönsi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että lentokentille saapuvien matkustajien ohjeistus jäädä karanteeniin ei ole ollut riittävän selkeää.

Muun muassa perussuomalaisten Riikka Purra kantoi huolta siitä, että Helsinki-Vantaalle saapuvia matkustajia vastassa ei ollut terveysviranomaisia ja riskialueilta matkustaneet ihmiset jatkoivat matkaansa jopa julkisessa liikenteessä.

– Tämä toiminta levittää virusta, Purra moitti.

Marinin mukaan tilanteeseen on puututtu ja ohjeistusta on parannettu.

Myös kokoomuksen Sari Multala halusi tietää miten on mahdollista, ettei hallitus ajoissa ohjeistanut lentokenttien ja satamien toimijoita paremmin ja halusi varmistaa, että tilanne on jatkossa korjattu. Mahdollisia palaajia on vielä jopa 40 000, hän huomautti.

Marin totesi, että ohjeistuksen olisi pitänyt olla selkeämpää jo aiemmin ja että ohjeissa on ollut puutteita.

– Tähän emme enää pysty vaikuttamaan. Minä en voi sanoa, että hallitus tulee onnistumaan täydellisesti kaikissa toimissaan. Me elämme epävarmuudessa ja päivä kerrallaan. En voi luvata 100-prosenttista onnistumista, mutta teemme parhaamme sen eteen, että tautia saadaan hillittyä ja ihmishenkiä pelastettua, Marin sanoi.

Kokoomuksen Pia Kauma kysyi, onko odotettavissa vielä tiukempia liikkumisen rajoituksia, samaan tapaan kuin Ranskassa ja Espanjassa.

Marin sanoi kriisin osoittaneen, että Suomen lainsäädännössä on kankeutta ja jäykkyyttä, joka ei ole kriisissä omiaan ratkaisemaan tilannetta.

– Meillä on monen lukon takana erilaisten pykälien käyttöönotto. Se on ymmärrettävää, koska kajotaan ihmisten perusoikeuksiin, mutta asettaa hallitukselle rajoitteita siitä, miten ja kuinka nopeasti pystytään toimimaan, Marin sanoi.

Finavia: Koronatoimet aloitettiin jo tammikuussa

Suomen lentokenttiä operoiva Finavia katsoo, että viestintä ja toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi aloitettiin lentokentillä jo tammikuussa. Toimitusjohtaja Kimmo Mäen mukaan toimet ovat edenneet epidemiatilanteen mukaan.

Helsinki-Vantaan kautta on kulkenut epidemia-alueilta suomalaisia, joilla ei tiettävästi ole ollut tietoa karanteeniin menemisestä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi torstaina, että lentoasemallakin on johtaja, joka voisi toimeenpanna kaikille kansalaisille annetut määräykset myös lentoasemalla.

Mäen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatietoa on ollut jaossa lentoasemilla jo tammikuusta lähtien. Korona-aineistoa on jaettu hänen mukaansa joka puolelle lentoasemaa ja poistumisreiteille, kuten bussiasemalle, taksiasemalle ja juna-asemille.

– Helsinki-Vantaalla informoidaan matkustajia myös kuulutuksissa kolmella eri kielellä, diginäytöissä ja julisteissa edellä mainitun lisäksi. Vastaavaa informointia on tehty myös Turussa ja Maarianhaminassa, Mäki kertoo STT:lle.

Tätä nykyä matkustajia ottavat vastaan Finavian työntekijöiden lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset, jotka antavat henkilökohtaista ohjausta. Kotimaan ja ulkomaan saapuvat matkustajat on myös ohjattu eri reiteille, jotta epidemia-alueilta saapuvat pysyisivät erillään. Turvavälejä on pyritty luomaan sillä, että rajatarkastuksen edustalle on järjestetty odotusalue.

Finavia muistuttaa, ettei se ole viranomainen, joka voisi puuttua matkustajien matkantekoon tai viedä heitä karanteeniin.