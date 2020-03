THL: Suomessa lähes tuhat varmistettua koronavirustartuntaa, viisi ihmistä on kuollut, 24 potilasta tehohoidossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkisti torstaina uusimmat tiedot koronavirustartunnoista Suomessa. Varmistettuja tartuntoja oli niiden mukaan 958. Keskiviikkona tartuntoja oli 880.



THL:n mukaan sairaalahoitoa tarvitsevia koronavirustartunnan saaneita potilaita oli torstaina 96. Keskiviikon luku oli 82. Tehohoitoa tarvitsevia potilaita oli THL:n tietojen mukaan 24, mikä oli kaksi enemmän kuin keskiviikkona.



THL:n luvut perustuvat laboratoriovarmistettuihin tapauksiin, joista se on kerännyt tiedot manuaalisesti sairaanhoitopiireiltä.



Torstaina virukseen menehtyi iäkäs henkilö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä tiedotettiin, että sen alueella kuoli koronavirukseen iäkäs henkilö torstaina. Kummastakaan tapauksesta ei anneta lisätietoja yksityisyyden suojaamiseksi.



Koko Suomessa koronavirukseen kuolleiden määrä nousi yhteensä viiteen. THL:n tilastojen mukaan Kainuun sairaanhoitopiiri on Suomessa ainoa, jossa ei ole toistaiseksi varmistettu yhtään koronavirustartuntaa.



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on menettänyt henkensä koronaviruksen vuoksi kolme ihmistä. Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä virukseen on kuollut yksi ihminen kummassakin.



Husin alueella todettiin keskiviikkona 35 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä Husin alueella on nyt todettu 596 varmistettua tartuntaa.



Uusien varmistettujen tartuntojen oli toista päivää laskussa Husin alueella. Tiistain uusien tartuntojen luku oli 49 ja maanantain 74, mikä on toistaiseksi suurin yhden päivän tartuntojen määrä.