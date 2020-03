STT:n tiedot: Uudenmaan eristäminen ei ole menossa sellaisenaan läpi perustuslakivaliokunnassa

STT:n tietojen mukaan Uudenmaan eristäminen ei sellaisenaan olisi menossa läpi perustuslakivaliokunnassa.

Asiasta kertoi ensin Yle.

Ongelma on se, että samassa valtioneuvoston istunnossa on annettu sekä käyttöönottoasetus että soveltamisasetus. Valtioneuvostolla on tänään kuitenkin valmius kokoontua vielä kahdesti, jotta asetukset voidaan antaa erikseen.

Perustuslakivaliokunta on STT:n tietojen mukaan katsomassa, että ensin olisi pitänyt antaa käyttöönottoasetus, joka olisi ollut alueneutraali, ja vasta sen jälkeen toisessa istunnossa asetus itse alueesta.

Hallituslähteet: Uusia koronatoimia ei valmistella

Hallitus arvioi ensi viikolla koronaviruksen leviämiseen liittyvien toimien jatkamista, mutta uusia toimia ei tämänhetkisen tiedon perusteella valmistella, kerrotaan hallituslähteistä STT:lle.

Hallituslähteiden mukaan jatkaminen liittyy toimiin, jotka ovat voimassa 13. huhtikuuta asti. Hallitus keskustelee asiasta todennäköisesti alkuviikolla.

Kaikki 13. huhtikuuta asti voimassaolevat toimet ovat hallituksen pöydällä.

– Vaikea ajatella, että tässä epidemiavaiheessa lähdettäisiin purkamaan yhtäkään päätetyistä rajoitustoimista, yksi hallituslähde kuvailee.

Suomessa on koronaviruksen takia julistettu poikkeusolot. Hallitus pyrkii erilaisilla toimilla hidastamaan taudin leviämistä.

Tartuntatautilain nojalla oppilaitokset on lähiopetuksen osalta suljettu eräin erityisesti perusopetusta koskevin poikkeuksin 13. huhtikuuta asti.

Valmiuslain käyttöönottoasetuksilla on puolestaan rajoitettu terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palveluiden myyntiä sekä koulutuksen ja opetuksen järjestämistä. Asetuksilla on puututtu myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen ja pidennetty irtisanomisaikaa terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen hätäkeskustoiminnan henkilöstön osalta niin ikään huhtikuun 13. päivään asti.

Valmiuslakeja voidaan käyttää vain poikkeusolojen aikana

Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi.

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston asetuksella, kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot. Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen.

Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet välittömästi käyttöön. Myös silloin asetus viedään eduskunnan käsiteltäväksi välittömästi. Asetus täytyy viedä eduskunnalle viikon kuluessa tai muuten asetus raukeaa.